Le match entre Oklahoma City et Detroit a vu quatre jeunes joueurs français partager le terrain. Voici ce qu'y ont fait Théo Maledon, Killian Hayes, Sekou Doumbouya et Jaylen Hoard.

Au premier coup d'oeil, ce match entre Oklahoma City et Detroit la nuit dernière en NBA n'avait pas grand chose d'alléchant. Pourtant, il a quand même eu une signification importante pour le basket français et son rayonnement. Pas moins de quatre Français parmi les plus talentueux de leur génération ont participé à la rencontre. Un jour, peut-être, évolueront-ils ensemble sous le maillot de l'équipe de France A. En attendant, Killian Hayes, Sekou Doumbouya, Théo Maledon et Jaylen Hoard ont joué sur le même parquet de la plus grande ligue du monde dans un match officiel.

Voici ce qu'ils ont donné sur le terrain.

Killian Hayes , 19 ans, a disputé son deuxième match depuis la longue blessure à la hanche qui a tronqué une saison rookie qui avait démarré de manière poussive. L'ancien Choletais a été bon en sortie de banc pour les pistons, avec 9 points, 7 passes, 4 interceptions et 2 contres à 4/9 en 25 minutes.

, 19 ans, a disputé son deuxième match depuis la longue blessure à la hanche qui a tronqué une saison rookie qui avait démarré de manière poussive. L'ancien Choletais a été bon en sortie de banc pour les pistons, avec 9 points, 7 passes, 4 interceptions et 2 contres à 4/9 en 25 minutes. Sekou Doumbouya , 20 ans, coéquipier de Hayes à Detroit, n'avait plus joué depuis le 28 mars. Le 15e pick de la Draft 2019 est utilisé avec (trop de) parcimonie par Dwane Casey, qui n'a pour le coup pas dû regretter de lui avoir offert des minutes. Doumbouya a inscrit 14 points à 5/11 en 23 minutes avec deux paniers à 3 points, 3 rebonds et 2 passes.

, 20 ans, coéquipier de Hayes à Detroit, n'avait plus joué depuis le 28 mars. Le 15e pick de la Draft 2019 est utilisé avec (trop de) parcimonie par Dwane Casey, qui n'a pour le coup pas dû regretter de lui avoir offert des minutes. Doumbouya a inscrit 14 points à 5/11 en 23 minutes avec deux paniers à 3 points, 3 rebonds et 2 passes. Théo Maledon , le seul des quatre Frenchies à être titulaire en NBA en ce moment avec OKC, a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe, pourtant balayée par les Pistons. L'ancien pensionnaire de l'Insep a fini avec 14 points, 6 rebonds et 1 passe à 5/12, quelques jours après son record dans la ligue à 33 points face à Phoenix.

, le seul des quatre Frenchies à être titulaire en NBA en ce moment avec OKC, a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe, pourtant balayée par les Pistons. L'ancien pensionnaire de l'Insep a fini avec 14 points, 6 rebonds et 1 passe à 5/12, quelques jours après son record dans la ligue à 33 points face à Phoenix. Jaylen Hoard, 22 ans, présent dans la bulle la saison dernière avec Portland, a fait son retour en NBA pour l'occasion dans le roster du Thunder, après avoir effectué la saison de G-League sous les couleurs de l'OKC Blue. Le Thunder apprécie l'ancien ailier de Wake Forest et lui a fait signer un two-way contract. Sa première apparition avec OKC a été plutôt remarquée, puisque Hoard a compilé 10 points, 6 rebonds, 1 interception et 1 contre à 4/10 en 22 minutes. On espère le voir souvent en action d'ici la fin de la saison.

