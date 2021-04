Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Raptors : 77-130

Rockets @ Celtics : 102-118

Mavs @ Knicks : 99-86

Hornets @ Pacers : 114-97

Wolves @ Grizzlies : 108-120

Hawks @ Pelicans : 126-103

Bulls @ Jazz : 106-113

Thunder @ Suns : 103-140

Bucks @ Blazers : 127-109

Lakers @ Kings : 115-94

Giannis piétine les Blazers

- Giannis Antetokounmpo en a sans doute marre de lire que la course au MVP se joue entre Joel Embiid, Nikola Jokic et LeBron James. Comme souvent face aux Blazers, le Greek Freak a livré un récital pour rappeler qu'il n'avait pas encore abdiqué du trône. Avec 47 points à 84% au shoot et 12 rebonds, Giannis a roulé sur Portland et remporté haut la main le duel à distance qui l'opposait à l'un des autres top scoreurs de NBA, Damian Lillard (32 pts). C'est la 6e fois de suit que les Bucks dominent les Blazers.

- C'est une véritable humiliation qu'ont subi les Golden State Warriors cette nuit à Toronto. On ne pensait pas voir une équipe prendre plus cher que les Clippers contre les Mavs le 27 décembre, mais les Californiens se sont "surpassés". En l'absence de Stephen Curry, Golden State n'y était pas et a perdu de... 53 points, après notamment un 3e quart-temps invraisemblable remporté 46-14 par les Raptors de Pascal Siakam, 36 points en trois quart-temps pour fêter son 27e anniversaire.

- Gary Trent Jr a signé le +/- le plus élevé de l'histoire des Raptors, avec +54. De quoi lui permettre d'être bien accepté par la fanbase.

Evan Fournier pète le feu à 3 points

- Belle soirée pour les Celtics sur le parquet de Houston, avec quelques records personnels battus. Robert Williams III (20 pts, 9 rbds, 8 pds) n'avait ainsi jamais marqué autant. Evan Fournier, lui, a brillé en sortie de banc pour sa nouvelle équipe avec 23 points à 7/11 à 3 points, un record pour lui from downtown. C'est ce qu'attend Boston du Français jusqu'à la fin de la saison.

- Jaylen Brown n'a pas battu de record. Il a simplement salement postérisé Kenyon Martin Jr.

OH MY JAYLEN BROWN 🤧 pic.twitter.com/BBt7w95zCR — NBA TV (@NBATV) April 3, 2021

Charlotte perd Hayward, mais fait front

- Les Hornets auraient pu sombrer contre Indiana en voyant Gordon Hayward se blesser au pied en 2e mi-temps. Au lieu de ça, comme après la blessure de LaMelo Ball, ils ont fait front. Grâce notamment à l'impact de Miles Bridges en sortie de banc (23 pts) et à la bonne répartition des points (7 joueurs à au moins 10 pts), Charlotte s'est cramponné à la 4e place à l'Est.

- Pour les Wolves, même un soir où Karl-Anthony Towns (30 pts, 16 rbds) et Anthony Edwards (22 pts à 9/14) sont bons en même temps ne garantit pas la victoire. Minnesota s'est incliné face au collectif de Memphis, où 8 Grizzlies ont marqué au moins 10 points.

Atlanta enchaine, Chicago n'y arrive pas

- Le NOLA-Atlanta de cette nuit était une affiche au rabais, tant les deux équipes étaient déplumées. Sans Trae Young, ni Danilo Gallinari, les Hawks ont pris le dessus sur des Pelicans où tous les joueurs majeurs ou presque, Zion Williamson en particulier, étaient à l'infirmerie. C'est donc Bogdan Bogdanovic qui a pris le contrôle des opérations avec un match plein (26 pts, 7 pds, 7 rbds), pendant qui 6 de ses camarades inscrivaient au moins 10 pts, notamment Kevin Huerter (24).

- Nikola Vucevic n'a toujours pas gagné avec Chicago et doit commencer à trouver le temps long. Les Bulls ont subi une 6e défaite de suite sur le parquet du Jazz, avec 26 points de Donovan Mitchell et un double-double de Rudy Gobert (19&13) pour enregistrer un 8e succès de rang. Une fois n'est pas coutume, Utah a été dominé dans la peinture (60 pts contre 40), mais ça n'a pas eu grand effet sur le résultat final.

Maledon en feu !

- Phoenix a ultra-dominé OKC sans la moindre espèce de surprise. En revanche, il y en a eu une, et une bonne, du côté du Thunder. Théo Maledon a surnagé et signé le meilleur match offensif de sa jeune carrière en NBA. Le Français a inscrit 33 points à 10/18, avec un joli 5/7 à 3 points.

Dallas verrouille New York, Kuzma sort du bois

- C'est défensivement que les Mavs ont réussi l'un des bons coups de la soirée en décrochant une troisième victoire consécutive face à New York. Les 26 points de Luka Doncic ont aidé, mais c'est bien en limitant la force de frappe des Knicks que les Texans ont remporté ce match, dont Rick Carlisle, positif au Covid, était absent.

- En attendant que LeBron James, Anthony Davis et même déjà Andre Drummond ne reviennent, les Lakers font comme ils peuvent en espérant chaque soir qu'un homme providentiel se dévoilera. Cette nuit, c'est Kyle Kuzma qui a joué ce rôle à merveille. Avec 30 points, l'ancien Ute a été l'élément moteur des champions en titre lors de la victoire contre les Kings. Le fait que De'Aaron Fox shoote à 5/20 après avoir été élu joueur de la semaine à l'Ouest a évidemment aidé...