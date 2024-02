Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Mavs : 111-146

Pistons @ Clippers : 106-112

Spurs @ Nets : 103-123

Grizzlies @ Hornets : 106-115

Bulls @ Magic : 108-114, après prolongation

Sixers @ Wizards : 119-113

Rockets @ Hawks : 113-122

Pacers @ Knicks : 125-111

Cavs @ Raptors : 119-95

Suns @ Warriors : 112-113

Pelicans @ Blazers : 93-84

Le classement

Kyle Lowry rentre chez lui à Philadelphie !

- Stephen Curry est un grand malade. Le génie des Warriors a encore frappé avec l'un des game winners les plus compliqués de sa brillante carrière, la nuit dernière, contre Phoenix. Curry a profité d'une tentative d'interception de Bradley Beal pour dégainer à 3 points après un demi-tour et un geste réalisés à la vitesse de la lumière. Résultat : filoche avec 3.3 secondes à jouer, 30 points pour lui et la victoire contre un rival.

STEPH CURRY DAGGER. UNREAL 😱 pic.twitter.com/fpOpnYcfVJ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2024

- Dans l'affiche du début de soirée, entre Dallas et OKC, les Mavs ont écrasé le Thunder, avec un Luka Doncic facile (32 pts) et des débuts remarqués pour les récentes recrues texanes, Daniel Gafford (19 pts, 9 rbds en 17 min) et PJ Washington (14 pts). Sous cette version, avec le sourire carnassier et la confiance de Luka, Dallas est très compliqué à jouer. OKC a shooté à 38% et a été méconnaissable.

- Pas de stress pour Cleveland, qui a tranquillement glané une 9e victoire de suite en déplacement à Toronto. Jarrett Allen (18 pts, 15 rbds) et Evan Mobley (17 pts, 11 rbds) ont été les plus en vue pour ce qui est la 22e victoire en 26 matches pour les Cavs. C'est la 11e fois que Cleveland maintient un adversaire sous les 100 points cette saison.

- Les Pistons ne sont pas passés d'une incroyable série de trois victoires de suite. Detroit a finalement plié dans le 4e quart-temps contre les Clippers, après être rentré au vestiaire à +9 et avoir réellement posé des problèmes à l'une des meilleures équipes de la ligue. Jaden Ivey (23 pts), Cade Cunningham (22 pts, 10 asts), Jalen Duren (10 pts, 18 rbds) et la recrue Simone Fontecchio (20 pts, 9 rbds trois jours après son arrivée) se sont démarqués, jusqu'à ce que Paul George (15 pts dans le seul 4e QT) et ses collègues se fassent un peu violence.

- De retour au Barclays Center pour la première fois depuis sa Draft, Victor Wembanyama (21 pts, 4 rbds, 4 asts, 1 blk) n'a pu empêcher les Spurs de s'incliner à Brooklyn. La star de la soirée aura été Dennis Schröder. Le MVP de la dernière Coupe du monde, fraîchement arrivé chez les Nets a posé 15 points et 12 passes, pour ce qui est le début le plus prolifique d'un joueur des Nets en termes d'assists depuis James Harden en 2021.

- Malgré les 39 points de Jalen Brunson, de retour après son problème à la cheville, les Knicks ont été douchés par les Pacers au Madison Square Garden. Myles Turner (23 pts), Tyrese Haliburton (22 pts) et Pascal Siakam (19 pts) ont porté Indiana, qui a shooté à 61%.

Haliburton s'est même offert l'une des passes décisives les plus étonnantes de la saison.

- Philadelphie a mis fin à sa série de 4 défaites de suite lors de son déplacement à Washington. Tyrese maxey (28 pts), la nouvelle recrue Buddy Hield (23 pts) et le rookie Ricky Council IV (19 pts, 10 rbds), ont fait en sorte que ce 6e match de suite sans Joel Embiid ne se termine pas en catastrophie.

Bilal Coulibaly est sorti du banc pour 13 points et 3 rebonds en 30 minutes et à 3/6.

- Dans un match entre cancres déplumés, les Hornets ont dominé les Grizzlies. Cinq nouveaux joueurs se sont montrés avec Charlotte, notamment Vasilije Micic, l'ancienne star d'Euroleague, qui a battu son record personnel en NBA avec 18 points et 9 passes. Seth Curry, Grant Williams, Davis Bertans et Tre Mann sont eux aussi arrivés et ont contribué à stopper l'hémorragie après 10 défaites de suite pour leur nouvel employeur.

- Orlando a profité d'un nouveau gros match de Franz Wagner (36 pts) et d'une prolongation pour l'emporter face à Chicago. Il s'agit du deuxième match de suite à 30 points ou plus pour l'Allemand, qui a sonné la charge durant l'overtime, après l'égalisation de DeMar DeRozan pour prolonger la rencontre.

- Dejounte Murray continue de prouver aux Hawks qu'ils ont sans doute bien fait de ne pas le trader. L'arrière d'Atlanta a piloté le succès des siens face à Houston, avec 34 points, 7 passes et 6 rebonds. Malgré le premier triple-double en carrière de Jalen Green (26 pts, 14 rbds, 10 asts), les Rockets sont sur 4 défaites de suite.

- Sans briller et dans un match à faible scoring, les Pelicans ont battu les Blazers en l'absence de Zion Williamson. Trey Murphy a fini meilleur marqueur de la partie avec 24 points.