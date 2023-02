Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Raptors : 95-91

Heat @ Hornets : 103-108

Pacers @ Magic : 121-108

Pelicans @ Knicks : 106-128

Nuggets @ Grizzlies : 94-112

Celtics @ Sixers : 110-107

Spurs @ Jazz : 102-118

- Sur le papier, le duel entre aspirants MVP entre Joel Embiid et Jayson Tatum peut donner l'impression d'avoir tourné en faveur du Camerounais. Embiid a brillé lors de ce choc de l'Est en compilant 41 points, 12 rebonds, 5 passes et 3 contres, là où Tatum n'a inscrit "que" 18 points, avec 13 rebonds et 6 passes. Sauf que ce que l'on retiendra, c'est que l'ailier des Celtics a frappé au bon moment et que c'est lui qui a donné la victoire à son équipe.

Sur la dernière possession du match, alors que les deux équipes étaient à 107-107 après un beau combat, Jayson Tatum a pris le dessus sur la défense de De'Anthony Melton pour renter un énorme shoot à 3 points avec 1.3 seconde au chrono. La suite aurait pu être encore plus folle si la prière de Joel Embiid n'avait pas été lancée quelques centièmes de secondes trop tard.

WHAT AN ENDING IN PHILLY 😱 TATUM HITS FROM 3. EMBIID'S SHOT FROM 3/4 COURT IS AFTER THE BUZZER CELTICS WIN pic.twitter.com/TKrrTYHQzI — NBA (@NBA) February 26, 2023

On l'a déjà dit lors de leurs précédentes oppositions, mais on signerait tous les jours pour une série Boston-Philadelphie à l'Est cette année.

- Les Grizzlies ont été à la hauteur de l'autre affiche phare de la nuit, entre les deux équipes les mieux classées de l'Ouest. Denver, en revanche, était aux abonnés absents. Les Nuggets ont marqué leur plus faible total de points de la saison (94) et ont été croqués par une équipe de Memphis sûre de sa force et très sérieuse. Ja Morant (23 pts) a fini meilleur marqueur d'une rencontre où les Nuggets ont vite baissé pavillon, ce qui a permis aux deux coaches de ménager leurs troupes, à commencer par Nikola Jokic. Le Serbe n'a passé que 27 minutes sur le terrain, compilant 15 points, 13 rebonds et 3 passes.

Les hommes de Michael Malone comptent encore 5 victoires d'avance sur Memphis en tête de la Conférence. Autant dire que cette défaite leur en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit là-bas.

- Même ne back to back, les Knicks n'ont pas éprouvé la moindre difficulté face aux Pelicans. En cette soirée où la franchise fêtait les 50 ans de leur deuxième et dernier titre en NBA, New York a fait le job pour décrocher sa cinquième victoire d'affilée. Julius Randle (28 pts), Jalen Brunson (20 pts) et Josh Hart (15 pts) ont été les acteurs principaux de cette promenade, qui rapproche un peu plus les joueurs de Tom Thibodeau de la 4e place, actuellement détenu par leurs voisins des Nets.

3 Knicks scored 20+ Saturday night as they won their 5th straight 🔥 Barrett: 25 PTS, 4 REB, 7 AST, 4 3PM

Randle: 28 PTS, 7 REB, 5 AST, 5 3PM

Brunson: 20 PTS, 5 AST, 3 3PM pic.twitter.com/rJPiR9XTTp — NBA (@NBA) February 26, 2023

- Les Raptors ont souffert, mais ont tout de même obtenu une 4e victoire consécutive, cette fois sur le parquet de Detroit. Toronto s'est appuyé sur Pascal Siakam (29 pts) et a réussi à survivre à la maladresse de ses joueurs (37%). Les Pistons se sont bien battus, à commencer par Marvin Bagley en sortie de banc (21 pts, 18 rbds, dont 11 offensifs !), mais pas suffisamment pour éviter une quatrième défaite de rang.

Killian Hayes était titulaire mais n'a pas fait un match mémorable : 3 points, 6 passes à 1/6 en 32 minutes pour le meneur français.

- Les Hornets ont encore de la marge pour rester dans la Wembanyama Race, mais les bougres commencent à gagner des matches (4 de suite désormais) et à être intéressants. Ils se sont cette fois offert le scalp du Heat, notamment grâce au superbe match du rookie Mark Williams (18 pts, 20 rbds, deux records personnels en NBA), à Gordon Hayward (21 pts) et LaMelo Ball, auteur de son 6e double-double consécutif (19 pts, 13 pds).

Pour sa deuxième apparition avec Miami, Kevin Love était dans le cinq de départ et a apporté 13 points et 13 rebonds, ce qui n'a pas permis aux Floridiens d'éviter une quatrième défaite de rang.

- Dans l'optique de ne pas se mêler à la Wembanyama Race, les Pacers devaient l'emporter sur le parquet d'Orlando, leur poursuivant le plus immédiat. Ils y sont parvenus grâce à une bonne deuxième mi-temps (59% sur les deux derniers quarts) et à l'impact du trio Myles Turner (24 pts), Tyrese Haliburton (15 pts, 14 pds), Bennedict Mathurin (18 pts), mais aussi à l'apport en sortie de banc de Jalen Smith (5 blocks) et Jordan Nwora (18 pts), qualifiés "d'exceptionnels" par Rick Carlisle lui-même.

- Et de 16 pour San Antonio, qui continue d'empiler les défaites comme si perdre encore plus pouvait augmenter leurs chances d'avoir le 1st pick, ce qui n'est bien sûr pas le cas... Les Spurs se sont logiquement inclinés à Salt Lake City face au Jazz, mais ont tout de même compté jusqu'à 14 points d'avance avant d'enlever leur pied de la pédale en deuxième mi-temps. Le finish de Lauri Markkanen (27 pts) et Walker Kessler (4 de ses 5 contres dans le money time), en plus de l'apport de la nouvelle recrue Kris Dunn (15 pts) ont permis à Utah de se défaire de Texans comme toujours vaillants mais trop limités.