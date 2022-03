Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Pelicans : 107-103

Kings @ Magic : 114-110, après prolongation

Pacers @ Raptors : 91-131

Bulls @ Cavs : 98-94

Nets @ Heat : 110-95

Bucks @ Grizzlies : 102-127

Thunder @ Nuggets : 107-113

Rockets @ Blazers : 115-98

- Les Spurs n'ont pas raté l'occasion de relancer la course aux derniers spots pour le play-in tournament. San Antonio est allé s'imposer à New Orleans, 10e, pour revenir à une victoire des Pelicans et des Lakers ! Gregg Popovich a trouvé la formule pour que ses ouailles se vengent de la rouste reçue lors de leur dernier affrontement avec NOLA et conservent un petit espoir de jouer les playoffs.

Dejounte Murray a fini en triple-double (15 pts, 13 pds, 11 rbds), pendant que Keldon Johnson signait 21 points et le dunk en transition décisif pour assommer les Pelicans de CJ McCollum (32 pts), revenus dans le coup autour du money time.

Depuis leur canapé, les Lakers ont compris que le billet pour le play-in ne leur était pas encore garanti...

- Les Cavs ont perdu eux ce fameux billet pour le play-in, en tout cas provisoirement, comme on le sentait poindre depuis quelques jours. Malgré une bonne deuxième mi-temps, Cleveland a été battu à domicile par Chicago, également sous pression à la 5e place. Zach LaVine (26 pts) et DeMar DeRozan (20 pts) se sont assurés que les Bulls conservent leur spot et prennent deux victoires d'avance sur leur victime du soir.

DeMar DeRozan and Zach LaVine combined for 45 points to propel the @chicagobulls to the win on the road! #BullsNation@DeMar_DeRozan: 20 PTS, 5 REB@ZachLaVine: 25 PTS, 3 AST pic.twitter.com/XLfdEkSarf — NBA (@NBA) March 27, 2022

Si les Cavs sont désormais 7e, c'est parce que Toronto a fait le job. Les Raptors ont désossé d'entrée de jeu des Pacers en roue libre, notamment grâce à Pascal Siakam (23 pts, 7 pds, 6 rbds). Le match a été arrêté pendant plus d'une heure à cause d'un incendie au niveau du système sonore de la salle. Les deux équipes ont repris le cours du jeu, sans que la dynamique ne change. Cette 8e victoire en 10 matches propulse les Canadiens vers un théorique affrontement avec Chicago au 1er tour.

- Sans jouer, Philadelphie a pour sa part pris les commandes de l'Est, à la faveur de la défaite de Miami. Le Heat n'a rien pu faire face aux Nets, visiblement boostés par la nouvelle autour de Kyrie Irving, désormais autorisé à jouer tous les matches. Brooklyn a profité de la méforme sévère des Floridiens, battus pour la 4e fois de suite et privés d'Erik Spoelstra (absent pour raisons personnelles), pour se promener et a compté jusqu'à 37 points d'avance.

Kevin Durant (23 pts) et Seth Curry (17 pts) ont mené la danse, pour ramener les Nets à trois victoires de la 6e place et deux de la 7e.

- Même sans Ja Morant, Memphis s'est encore imposé pour quasiment verrouiller la 2e place à l'Ouest et au général. Les Grizzlies se sont occupés des Bucks, avec De'Anthony Melton (24 ps), Desmond Bane (20 pts) et Dillon Brooks (19 pts) en artificiers principaux, malgré le double-double de Giannis Antetokounmpo (30 pts, 11 rbds).

- Les Nuggets se sont fait peur à domicile contre OKC. Le Thunder n'a rien lâché et il a fallu que Monte Morris enchaîne interception et panier à 3 points dans le money time pour plier l'affaire et éviter un revers embarrassant. Nikola Jokic avait fait le gros du boulot (35 pts, 12 rbds, 8 pds), mais ça n'a pas découragé Théo Maledon et ses camarades.

Titulaire, le Français a été très bon et a fini meilleur marqueur de son équipe (20 pts, 4 rbds, 3 pds, 2 stls). C'est la première fois dans sa jeune carrière en NBA que l'ancien joueur de l'ASVEL réussit deux matches de suite à au moins 20 points. Son camarade Olivier Sarr, sorti du banc, a apporté 5 points, 2 rebonds et 2 passes.

- Houston a beau avoir le plus mauvais bilan en NBA cette saison, à égalité avec Orlando désormais, les Rockets parviennent à montrer des signes encourageants pour la suite de temps en temps. Leur victoire face à Portland va dans ce sens, avec un excellent Alperen Sengun en sortie de banc (27 points, 7 rebonds et 3 passes en 26 minutes) et un Jalen Green tranchant (25 pts).

Jalen Green & Alperen Sengun showed out for the #Rockets as they both scored 25+ points in the @HoustonRockets WIN!@alperennsengun: 27 PTS (career high), 7 REB@JalenGreen: 25 PTS, 6 REB, 6 3PM pic.twitter.com/Oidoao3zMi — NBA (@NBA) March 27, 2022

Petit bonbon au passage avec cette passe fabuleuse de Sengun.

WHAT A DIME! Sengun throws the no-look dime over his shoulder to Josh Christopher. Watch Now on NBA Leauge Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/9TdILvhW82 — NBA (@NBA) March 27, 2022

- Davion Mitchell a été énorme avec les Kings cette nuit. Le rookie de Sacramento a subtilisé le ballon qui a permis à son équipe de décrocher la prolongation contre Orlando, avant d'être passeur sur le panier de la gagne d'Harrison Barnes, pour boucler un match avec 22 points, 9 passes, 7 rebonds et 1 interception.