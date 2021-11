Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Lakers : 106-114

Bucks @ Hawks : 100-120

Warriors @ Hornets : 102-106

Suns @ Rockets : 115-89

Nets @ Thunder : 120-96

Blazers @ Nuggets 95-124

Bulls @ Clippers : 100-90

DeMar DeRozan, Kuminga : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Anthony Davis a frappé, bonne première pour THT

- Anthony Davis a ressenti le besoin de prendre ses responsabilités, 48 heures après avoir critiqué les performances des Lakers depuis le début de la saison. "AD" a assumé et montré son leadership dimanche contre les Spurs. Alors que LeBron James manque toujours à l'appel, l'intérieur All-Star a rappelé qu'il était injouable lorsque son corps le laisse tranquille et qu'il l'a décidé.

Avec 34 points, 15 rebonds et 6 passes, Davis a posé un problème trop important à San Antonio, malgré le triple-double de Dejounte Murray (22-10-10). Pour sa première apparition de la saison, Talen Horton-Tucker (17 pts à 50%) a montré de bonnes choses, notamment en fin de match.

🔥 @Thortontucker drops 17 in his season debut, and comes up clutch late in the @Lakers win! pic.twitter.com/9bSqbiPiwk — NBA (@NBA) November 15, 2021

Trae Young enfin bouillant, Atlanta retrouve de la moelle

- Après 6 défaites de suite et un démarre très poussif par rapport aux attentes, les Atlanta Hawks et Trae Young ont enfin ressemblé à l'équipe qui avait enthousiasmé toute la NBA en deuxième partie de saison dernière et pendant les playoffs.

Young et les siens se sont payés les Milwaukee Bucks avec 42 points, 10 passes et 8 rebonds du meneur All-Star, insaisissable pour réaliser, de loin, son meilleur match depuis le début de la saison. Même si Atlanta mise sur le collectif, cette équipe a besoin que Trae Young prenne feu ponctuellement et c'est ce qu'il a fait dimanche.

Les Californiens de Chicago stoppent la série des Clippers

- DeMar DeRozan, local de l'étape, et les Chicago Bulls sont venus mettre un terme à la belle série de victoires des Clippers. Sur le parquet de Los Angeles, DeRozan (35 points, 7 rebonds et 5 passes) a mené le bal pour priver L.A. d'une 8e victoire de rang.

Les Californiens de Chicago se sont d'ailleurs tous un peu montrés, puisque Lonzo Ball et Zach LaVine, deux anciens de UCLA, ont apporté 10 et 29 points. En back to back, les Clippers n'ont pas eu la fraîcheur pour résister aux assauts de leurs visiteurs, pourtant privés de Nikola Vucevic (Covid).

35 points

12-16 shooting

10-11 from the line@DeMar_DeRozan was LOCKED IN tonight, lifting the @chicagobulls! pic.twitter.com/yn7yrSguCz — NBA (@NBA) November 15, 2021

Sans beaucoup peser offensivement, Alex Caruso, qui connait lui aussi bien les lieux, a livré une grosse prestation défensive au Staples Center. Nicolas Batum a joué 35 minutes pour 5 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre.

Fin de série aussi pour Golden State

- Les Warriors aussi ont vu leur série de victoires s'arrêter, après 7 succès consécutifs. Golden State a chuté à Charlotte au terme d'un match serré et arraché par les Hornets dans le dernier quart-temps. Tout s'est joué sur des petits détails, comme la capacité de Terry Rozier (20 pts) à remporter un entre-deux face à Draymond Green puis à rentrer deux lancers cruciaux dans le money time.

Charlotte restait sur 5 défaites de rang et n'avait peut-être pas tablé sur une victoire dimanche. Les hommes de James Borrego s'en sont donné les moyens, notamment en forçant Stephen Curry à shooter à 7/22 malgré son double-double (24 points, 10 passes).

KD hué mais encore dominant

- Copieusement sifflé comme à chacun de ses retours à Oklahoma City, Kevin Durant n'a pas ménagé son ancienne franchise. La star des Brooklyn Nets a orchestré la large et sereine victoire des siens face au Thunder, avec 33 points au compteur, auxquels s'est ajouté un double-double (16 pts, 13 pds) de James Harden.

Théo Maledon n'est pas entré en jeu pour OKC.

Houston est bien le dernier de la classe

- Houston est la dernière équipe bloquée à une seule victoire depuis le début de la saison en NBA. Les Rockets ont subi un 11e revers consécutif lors de la venue de Phoenix au Texas. Les Suns, qui sont sur une série de 8 victoires sans faire grand bruit, se sont appuyés sur les 26 points de Devin Booker et les fondamentaux collectifs qui ont fait leur force l'an passé.

Jalen Green, le n°2 de la Draft 2021, a fini avec 12 points au compteur à 4/14. Son camarade de promo Alperen Sengun a lui montré de bonnes choses en sortie de banc (10 points, 10 rebonds, 4 passes en 22 minutes).

Jokic festoie contre des Blazers déplumés

- On était malheureusement loin des Portland-Denver au suspense insoutenable d'il y a quelques années. Sans Damian Lillard et englués dans un début de saison compliqué, les Blazers se sont logiquement inclinés sur le parquet des Nuggets.

Nikola Jokic, auteur d'une masterclass à la passe dès l'entame de la rencontre, a dominé les débats avec 28 points, 9 passes et 9 rebonds, mais Michael Malone a aussi pu se réjouir de l'apport du rookie Bones Hyland, 18 points, qui bat son record de points à chaque sortie ou presque désormais.