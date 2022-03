Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Magic : 90-94

Hawks @ Knicks : 117-111

Bulls @ Bucks : 98-126

Clippers @ Nuggets : 115-127

- En comparaison de l'an dernier, le Madison Square Garden est froid et sans âme. Normal, avec des Knicks qui ne joueront pas les playoffs et ne sont pas parvenus à enchaîner après leur prometteuse saison 2021. Trae Young, lui, s'en contrefout. Il a une réputation à tenir, celle de nouveau Knicks Killer ou de roi du Garden. Il l'a encore assumée la nuit dernière, avec un one-man show en terre new yorkaise.

Le meneur d'Atlanta a claqué 45 points et 8 passes à 13/25, pour permettre à son équipe de l'emporter et de s'accrocher à la place de barragiste. Après une embrassade avec Spike Lee, Young a été hué pendant tout le match, jusqu'à ce que les fans comprennent qu'il arriverait tout de même à ses fins.

Le All-Star a été clutch en égalisant à 105-105 à moins de 3 minutes de la fin, puis en orchestrant tout ce qui s'est passé de positif pour Atlanta derrière. Il est devenu le 6e joueur de l'histoire de la NBA à enregistrer au moins 25 matches avec 40 points ou plus au compteur avant l'âge de 24 ans, en compagnie de Wilt Chamberlain, Rick Barry, Bob McAdoo, Michael Jordan et LeBron James.

Evan Fournier a joué 26 minutes pour 11 points et 4 passes.

🔥 45 PTS | 8 AST | 7 3PM 🔥 @TheTraeYoung returned to The Garden for the first time since last years playoffs and erupted for 45 points. He scored 21 points in the second-half to secure the @ATLHawks win!

- Les Warriors ne vont pas bien et ils l'ont à nouveau prouvé cette nuit à Orlando. Alors qu'ils semblaient en contrôle du match et comptaient 9 points d'avance à l'entame du 4e quart-temps, les hommes de Steve Kerr ont lâché prise et laissé le Magic leur infliger une troisième défaite de suite.

L'absence de Stephen Curry ne peut pas tout expliquer. Orlando, qui est en roue libre, n'avait rien à perdre et ses jeunes ont montré un bel aplomb en fin de match. Franz Wagner (18 pts) a mis deux lancers et un dunk pour faire définitivement basculer le match en faveur des Floridiens dans les derniers instants. Mo Bamba avait lui donné un premier avantage aux siens à 3 points à moins d'une minute du terme.

- Les Bulls ont replongé assez salement lors de leur court déplacement à Milwaukee. Les Bucks ont été sans pitié avec leurs voisins qui tentaient de retrouver un peu de confiance. Même sans Khris Middleton, les champions en titre ont dominé leur sujet. Giannis Antetokounmpo (25 pts, 17 rbds) et Jrue Holiday (27 pts, 7 pds, 0 TO) ont imposé leur volonté pour remporter le 15e de leurs 16 derniers matches face à Chicago.

🦌 Pour Giannis et Jrue, la mire était bien réglée face aux Bulls ! 🏀52 points à eux deux

🦌 Pour Giannis et Jrue, la mire était bien réglée face aux Bulls ! 🏀52 points à eux deux 🏀21/29 soit 72,4% aux tirs

- Denver a retrouvé le chemin de la victoire en infligeant au passage une 4e défaite de suite aux Clippers. Nikola Jokic a fait du... Nikola Jokic en compilant 30 points, 14 rebonds, 6 passes, 3 contres et 2 interceptions pour mener la danse avec l'aide de trois joueurs à 16 points : Jeff Green, Aaron Gordon et Bones Hyland.

Nicolas Batum (9 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 contre) et les siens pointent au 8e rang à l'Ouest et n'ont plus "que" quatre victoires d'avance sur leurs voisins des Lakers, qu'ils ont de plus en plus de chances de croiser au play-in tournament à un moment...