Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Sixers : 113-133

Hornets @ Wizards : 121-134

Grizzlies @ Nets : 118-104

Magic @ Bulls : 98-102

Pistons @ Bucks : 115-106

Jazz @ Pelicans : 115-104

Nuggets @ Mavs : 89-103

Heat @ Warriors : 108-115

Hawks @ Blazers : 131-136

Wolves @ Clippers : 122-104

Ja Morant, Embiid : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Nuit de folie à Portland

- C'était open bar total entre Portland et Atlanta cette nuit. Les Blazers ont survécu à une performance complètement dingue de Trae Young pour s'imposer à domicile. Le meneur des Hawks a inscrit 56 points et 14 passes à 17/26 avec un perfect sur la ligne (15/15). Une ligne de stats invraisemblable, puisque seuls trois joueurs avant lui avaient sorti des matches avec au moins 50 points et 14 passes dans un match : Wilt Chamberlain, Nate Archibald et James Harden.

Trae Young left it all out there. Career-high 56 points. Incredible. pic.twitter.com/jx9aAXizOE — NBA (@NBA) January 4, 2022

Cette prouesse n'a toutefois pas permis à Atlanta de l'emporter, puisqu'un autre joueur a sorti le math de sa vie dans le camp d'en face : Anfernee Simons ! L'arrière des Blazers est entré en éruption pour battre son record en carrière avec 43 points et 7 passes à 9/16 en l'absence de Damian Lillard. Menés de 5 points à l'entame du 4e quart-temps, les joueurs de Chauncey Billups ont bataillé, Simons en tête, pour s'imposer.

👀 Anfernee Simons is up to 9 3PM ! Watch Now: https://t.co/wVIrg3a7TL pic.twitter.com/1aW59ZU31G — NBA (@NBA) January 4, 2022

Embiid domine en 3D

- Joel Embiid a empêché les Sixers de trop stresser face aux Rockets. Le Camerounais a été monstrueux et dominateur, comme il sait le faire, et a signé le troisième triple-double de sa carrière avec 31 points, 15 rebonds et 10 passes en seulement 30 minutes et à 12/20. Les fans de Philadelphie lui ont logiquement lancé des "MVP, MVP !" à tour de bras.

- Les Grizzlies ont profité de la mauvaise passe des Nets pour venir s'imposer au Barclays Center. Ja Morant a imposé sa loi (36 pts) et sonné la charge pour Memphis, là où Kevin Durant et James Harden ont eu du mal à trouver du rythme et de l'efficacité (13/38 à eux deux).

JA WITH A COAST-TO-COAST JAM 💥 pic.twitter.com/qSckJ592Cd — NBA TV (@NBATV) January 4, 2022

Killian Tillie était titulaire pour la première fois de sa carrière en NBA. Le Français a joué 16 minutes, sans réussite offensive, mais avec 4 rebonds, 2 interceptions et un contre.

Detroit surprend Milwaukee

- Alors celle-là on ne l'avait pas vue venir... Malgré la présence de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday, les Bucks ont perdu à domicile contre les Pistons, l'équipe avec le plus mauvais bilan en NBA à l'heure qu'il est. Les 31 points, 10 rebonds et 7 passes du Greek Freak n'ont pas pesé lourd face au match magnifique de Saddiq Bey (34 pts, record en carrière) et à la ténacité des cancres de l'Est.

Milwaukee restait sur 6 victoires consécutives et connaît donc un coup d'arrêt inattendu.

Doncic prend le dessus sur Jokic, les Warriors survivent à la mauvaise nuit de Curry

- Luka Doncic a semblé encore plus en jambes pour son deuxième match depuis son retour. Dans son duel à distance avec Nikola Jokic lors du match de cette nuit contre Denver, le Slovène a rayonné à la création avec 21 points et 15 passes, auxquels il ajouté 8 rebonds et 4 interceptions.

En face, le Joker a fait de son mieux (27 pts, 16 pds), mais la dynamique est bonne pour les Mavs, qui en sont à trois succès de rang.

- Stephen Curry a vécu une soirée sans, mais ses camarades se sont occupés de tout. En dépit des 9 petits points de leur meneur, les Warriors se sont imposés à la maison face à Miami, qui a perdu Jimmy Butler sur une nouvelle blessure à la cheville dans le 3e quart-temps.

Jordan Poole (32 pts) et Andrew Wiggins (22 pts) ont fait le gros du boulot pour compenser la nuit difficile de Curry, avec Draymond Green à la baguette (13 passes).

Le grand 8 pour les Bulls, Kuzma porte Washington

- DeMar DeRozan n'a cette fois pas eu besoin de marquer au buzzer pour que Chicago l'emporte. Les Bulls ont conquis une 8e victoire de suite lors de la réception du Magic. Si la fin de match a été un peu serrée, les joueurs de Billy Donovan se sont appuyés sur Zach LaVine (27 pts) et DeRozan (29 pts) pour gérer et poursuivre leur superbe série en même temps qu'ils prenaient un peu d'air en tête de la Conférence Est.

- Les Hornets menaient de deux points à l'approche de la dernière minute de jeu contre Washington. C'est le moment choisi par Kyle Kuzma (36 pts, 14 rbds) et Bradley Beal (35 pts) pour passer la seconde et se montrer clutch. Le panier à 3 points du premier et l'adresse sur la ligne du second ont permis aux Wizards de l'emporter.

- Le Jazz n'a pas eu à forcer son talent pour dominer New Orleans. Souverain à l'extérieur, Utah s'en est remis à son adresse extérieure (48%) et sur le sang froid de Bojan Bogdanovic (21 pts) dans le dernier quart-temps. Donovan Mitchell (29 pts) et Rudy Gobert, auteur de son traditionnel double-double (10 pts, 17 rbds) ont évidemment contribué eux aussi.

- Les Wolves sont allés décrocher une belle victoire à L.A., contre les Clippers, juste après s'être inclinés devant les Lakers. Les 28 points d'Anthony Edwards et le jeu extrêmement brouillon des Californiens (21 pertes de balle) ont permis à Minnesota de remporter un match après trois défaites de suite.