Ja Morant, Embiid : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Ja Morant (Memphis Grizzlies)

On n’a presque plus les mots pour décrire Ja Morant. Détermination. Agressivité. Confiance en soi. Culot. Patron. Quel joueur. Il y avait beau avoir Kevin Durant et James Harden sur le même terrain hier soir, c’était encore lui le meilleur joueur. 36 points, 6 rebonds et 8 passes peuvent venir confirmer. Avec à la clé une très belle victoire des Grizzlies contre les Nets (118-104).

Morant était si fort – ses coéquipiers aussi d’ailleurs – que KD et Harden ont assisté à la fin de la partie depuis le banc. Parce que Memphis venait de prendre 28 points d’avance dans le quatrième quart-temps. Ce que l’on aime bien avec Morant, c’est qu’il joue avec autant d’envie et de puissance quand il affronte San Antonio, Phoenix ou Brooklyn.

36 points on 14-22 shooting for Ja!@JaMorant's 4th straight 30+ point game leads the @memgrizz to their 5th straight win 🔥 pic.twitter.com/LEUz5s9FBU — NBA (@NBA) January 4, 2022

D’ailleurs, les Grizzlies ont battu toutes ces équipes-là récemment. Avec quatre matches de suite à plus de 30 points pour la superstar du Tennessee. Et cinq victoires de rang pour Memphis, solidement accroché à la quatrième place à l’Ouest.

Joel Embiid (Philadelphia Sixers)

Oh, oh. Vous la voyez venir, la montée en puissance de Joel Embiid ? Les Rockets, eux, l’ont senti passer. Tout comme les trois derniers adversaires des Sixers en 2021. Le pivot All-Star est lancé sur une sacrée série. Quatre matches de suite à 30 points ou plus. Avec carrément le troisième triple-double de sa carrière compilé lundi soir : 31 points, 15 rebonds, 10 passes, 2 blocks, 1 interception et 60% de réussite aux tirs. Pour un succès facile contre Houston (133-113).

🔥 @JoelEmbiid dropped 31 points on his way to his 4th straight 30 point game and his 3rd career triple-double! 31 PTS

15 REB

10 AST pic.twitter.com/x0gZwRPDRw — NBA (@NBA) January 4, 2022

Embiid est en grande forme et les autres équipes feraient mieux de s’inquiéter. Parce que non seulement il enchaîne les performances de haut rang mais en plus son équipe en profite pour engranger les victoires. Quatre à la suite, déjà, pour Philadelphia.

Draymond Green (Golden State Warriors)

Quelle activité ! Certains peuvent grincer des dents quand Quin Snyder, le coach du Jazz, ose parler de MVP pour Draymond Green. Nous n’irons pas jusque là mais l’intérieur des Warriors réalise une saison impressionnante et il explique en grande partie les excellents résultats de son équipe, qui caracole en tête de la ligue.

Golden State a décroché une nouvelle victoire en battant Miami la nuit dernière. Un match serré à plusieurs reprises malgré les nombreux absents du côté du Heat – plus la blessure de Jimmy Butler en cours de jeu. Mais Green a fait la différence dans les moments importants, encore plus avec un tout petit Stephen Curry (9 points à 3 sur 17).

Son plus fidèle lieutenant a enchaîné plusieurs actions déterminantes en deuxième mi-temps. Avec un par exemple un layup en contre-attaque puis un panier à trois-points pour creuser légèrement l’écart dans le troisième quart-temps. Ou encore un passage en force provoqué, des passes lumineuses et des blocks en pagaille. Offensivement, défensivement, il était partout. Même ses stats ne représentent pas assez son impact sur le terrain mais Dray a tout de même compilé 5 points, 8 rebonds, 13 passes, 1 interception et 4 blocks. Peut-être pas un MVP mais certainement un All-Star cette saison.

Franz Wagner (Orlando Magic)

Il y a eu tellement de cartons hier que ça peut faire bizarre de retrouver Franz Wagner ici. Mais on voulait évoquer un peu le rookie du Magic, rayon de soleil d’une saison bien pourrie en Floride. Il surnage à Orlando, bon dernier de la NBA, en enchaînant les performances intéressantes en attaque. Encore 22 points la nuit dernière, même si le Magic s’est incliné contre les Bulls (98-102).

Rarement cité pour le ROY – peut-être juste parce que son équipe est nulle et peu exposée – le garçon tourne tout de même à 15,9 points, 45% aux tirs et 37% derrière l’arc en plus de ses 4,6 rebonds. Il est même à 20 points de moyenne sur les 10 derniers matches, ce qui laisse penser que ses stats devraient encore augmenter. Un joueur à surveiller donc.

Saddiq Bey (Detroit Pistons)

Après le panier pour la gagne contre New York, Saddiq Bey s’est offert le scalp des Bucks de Giannis Antetokounmpo. 34 points – nouveau record en carrière – 8 rebonds, 4 passes et une très belle victoire de l’un des cancres de la Conférence Est contre les champions en titre (115-106).

Bey a été excellent en attaque avec notamment 8 paniers primés. Le joueur de 22 ans commence à comprendre les ficelles de la ligue. Il sait comment se retrouver en position pour marquer. Il a marqué 20 points ou plus à 8 reprises lors des 9 derniers matches, avec même deux pointes au-dessus des 30 unités.

Following his big game winner on New Year's Day...@SaddiqBey GOES OFF as the @DetroitPistons win in Milwaukee! 34 points (career high)

8 threes (career high) pic.twitter.com/FXqFBYSwmI — NBA (@NBA) January 4, 2022

Soit 25 points de moyenne à 44% aux tirs et 38% à trois-points sur les 9 rencontres en question. Avec aussi plus de 8 rebonds, assez impressionnant pour un ailier. Cette période est très encourageante. S’il continue avec la même régularité, non seulement Detroit va gagner des matches, mais en plus Bey va s’affirmer comme un joueur d’avenir très sérieux. Un complément idéal de Cade Cunningham dans le futur.

