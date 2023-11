Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Knicks : 107-129

Wizards @ Nets : 94-102

Grizzlies @ Clippers : 105-101

Pacers @ Sixers : 126-137

Pistons @ Bulls : 108-119

Nuggets @ Rockets : 104-107

Mavs @ Pelicans : 126-134

Heat @ Spurs : 118-113

Thunder @ Suns : 111-99

Wolves @ Warriors : 116-110

Blazers @ Lakers : 101-102

Victor Wembanyama et les Spurs se heurtent encore à leurs limites

Les Français

- Bilal Coulibaly a signé le meilleur match de sa jeune carrière en NBA lors de la défaite contre les Nets. En sortie de banc, le Français a été hyperactif et a compilé 20 points, 7 rebonds, 4 interceptions et 3 passes à 8/12 (dont 4/7 à 3 points). Les Wizards ont remonté un retard de 17 points avant de piocher sur la fin. Un seul joueur plus jeune que Coulibaly avait déjà inscrit au moins 20 points, 4 paniers à 3 points et 4 interceptions dans un match : LeBron James, à 18 ans et 354 jours, contre 19 ans et 109 jours pour Coulibaly.

Youngest Players W/ 20+ Points, 4+ Threes And 4+ Steals In A Game LeBron James - 18 Years/354 Days

Bilal Coulibaly - 19 Years/109 Days Bilal Coulibaly Will Be A STAR 🤩pic.twitter.com/aau4uMTmGM — WizardsMuse (@WizardsMuse1) November 12, 2023

- Après un excellent premier quart-temps, les Spurs ont baissé de pied contre Miami et se sont inclinés au finish. Il y a eu à boire et à manger dans la prestation de Victor Wembanyama : 18 points, 11 rebonds, 7 passes, 1 contre et 1 interception, mais aussi une certaine maladresse (8/22) et pas moins de 7 pertes de balle. Bam Adebayo (24 pts, 11 rbds) et Duncan Robinson (26 pts) ont fait la différence pour le Heat, victorieux pour la cinquième fois de suite.

Comme pour chaque match des Spurs et de Wembanyama, vous pouvez retrouver un article approfondi signé Benjamin Moubèche, aka Moub Deep, notre correspondant à San Antonio.

- Killian Hayes restait sur de très belles performances et a été moins en vue lors du déplacement perdant des Pistons à Chicago. Le meneur français a fini avec 7 points, 3 passes et 3 rebonds en 25 minutes avec, c'est toujours à noter, aucune perte de balle. Cade Cunningham (4/15) n'était pas dans son assiette et les Bulls emmenés par DeMar DeRozan (29 pts) ont pris l'ascendant à partir du 2e QT.

- Nicolas Batum et Philadelphie ont poursuivi leur série de victoires. Les Sixers se sont accommodés du basket ultra offensif des Pacers pour l'emporter dans un match très prolifique. Batum était titulaire et a fini avec 9 points, 7 rebonds et 3 contres à 3/5 à 3 points, ce qui est exactement ce qu'attend de lui Nick Nurse. L'info non-tricolore importante de ce match, c'est tout de même l'énorme carton réalisé par Tyrese Maxey, auteur de 50 points (son record en NBA), avec 7 rebonds, 5 passes et 3 contres avec 7 paniers à 3 points. Une performance phénoménale qui confirme que le meneur de Philadelphie est lancé dans une campagne pour être MIP et All-Star, ce qui serait totalement mérité à ce stade de la saison. Joel Embiid l'a "un peu" épaulé avec 37 points, 13 rebonds et 7 passes. Les deux hommes forment le tandem le plus dévastateur en NBA depuis le début la saison.

Tyrese Maxey was on fire as he put up a CAREER-HIGH 5⃣0⃣ PTS in the Sixers' win over the Pacers! 🔥 50 PTS

🔥 7 REB

🔥 5 AST

🔥 3 BLK pic.twitter.com/2eYNhlaL52 — NBA (@NBA) November 13, 2023

- Ce n'est pas de la faute de Moussa Diabaté (2 pts, 3 rbds en 12 min), mais les Clippers sont bel et bien en crise. Los Angeles devait se relancer à domicile contre Memphis, le cancre de la ligue. Opération ratée puisque ce sont les Grizzlies qui se sont imposés en Californie, malgré la présence sur le terrain de Paul George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook et James Harden. Seul "PG" a surnagé (26 pts, 7 rbds, 7 asts), mais ça ne fonctionne déjà pas collectivement sous cette version et Ty Lue, qui disait vouloir attendre 10 matches, va peut-être finir par modifier sa rotation. Les Clippers restent sur 5 défaites consécutives.

- Rudy Gobert (10 pts, 10 rbds, 5 blks) a contribué à la 6e victoire des Wolves, sur le parquet de Golden State s'il vous plait. Malgré les 38 points de Stephen Curry, les Warriors n'ont pas fait un bon match collectivement et se sont à nouveau inclinés à la maison devant Minnesota. Les Wolves ont tiré profit de leur excellence défensive du moment et des largesses californiennes. Anthony Edwards (33 pts, 7 asts) a encore été très bon, aidé par les 21 points et 14 rebonds de Karl-Anthony Towns.

ANTHONY EDWARDS RISES UP WITH NO REMORSE 😤 Warriors-Timberwolves | Live on the NBA App 📲https://t.co/FVZ0MJIPwC pic.twitter.com/twa5Cp4dtC — NBA (@NBA) November 13, 2023

- Ousmane Dieng est apparu 6 petites minutes lors de la belle victoire du Thunder sur le parquet de Phoenix. Grâce à un 4e quart-temps de feu (31-13), OKC a renversé la situation en éteignant les Suns, incapable de marquer le moindre panier sur les dernières 6 minutes et 42 secondes du match ! Shai Gilgeous-Alexander (35 pts) et Jalen Williams (31 pts) étaient impossibles à freiner, surtout avec les apports de Chet Holmgren (18 pts, 6 rbds, 4 asts, 2 blks à 5/10) et Josh Giddey (10 pts, 10 asts). Kevin Durant (28 pts) et Bradley Beal (15 pts) ont joué, en attendant le retour de Devin Booker. Phoenix a perdu ses deux derniers matches et peine aussi à convaincre.

Shai Gilgeous-Alexander and Jalen Williams led the charge in the Thunder's thrilling win over the Suns ⚡️ SGA: 35 PTS, 7 REB, 59% FG

Jalen: 31 PTS, 3 3PM, 68% FG pic.twitter.com/Q7fPbYl9VC — NBA (@NBA) November 13, 2023

- Théo Maledon (6 pts, 4 asts à 2/12 et -20 de +/-) a joué 25 minutes en sortie de banc pour les Hornets, en déplacement chez les Knicks. New York s'est très largement imposé en s'appuyant sur le trio Barrett-Randle-Brunson, qui a compilé 67 points. Brandon Miller, le rookie de Charlotte, avait démarré fort (11 pts à 5/6) avant de blesser à la cheville après 10 minutes de jeu.

Le reste

- Houston a créé une petite sensation en allant conquérir, à Denver, une 6e victoire de suite pour battre les champions NBA en titre. Malgré le quatrième triple-double de Nikola Jokic cette saison (36 pts, 21 rbds, 11 asts), les Nuggets se sont heurtés à une solide équipe des Rockets, emmenée par Fred VanVleet (26 pts) et Alperen Sengun (23 pts). Voilà trois ans que Houston n'avait pas connu une telle série de victoires. Ime Udoka est en train de gentiment faire son chemin dans la discussion prématurée pour le titre de Coach of the Year.

- Kyrie Irving était censé être fatigué et avoir besoin de repos. Ce n'est pas ce que l'on a vu contre les Pelicans, où le meneur de Dallas a fini avec 35 points à 7/10 à 3 points, pour faire plier des Pelicans toujours déplumés. Luka Doncic, auteur de 15 de ses 30 points dans le 3e quart-temps a également accéléré lorsqu'il le fallait.

- Sans LeBron James, touché au mollet, les Lakers ont assuré l'essentiel à domicile contre Portland. Anthony Davis a fait parler sa force de frappe (30 pts, 13 rbds) et Rui Hachimura a fini fort en inscrivant 8 de ses 19 points dans les 4 dernières minutes du match. C'est la deuxième victoire consécutive pour les Lakers et le troisième revers de rang pour Portland.