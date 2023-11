Victor Wembanyama et les Spurs se heurtent encore à leurs limites

Défaits par un Heat plus expérimenté et plus organisé (113-118), les Spurs de Victor Wembanyama ont à nouveau montré leurs limites ce dimanche. Alors qu’ils menaient de 19 points dans le deuxième quart-temps, leur avance a été dilapidée par un run de 17-0 de leurs adversaires, qui ont fini par les déborder dans la dernière ligne droite. Un signe, un de plus, de leur inexpérience et des approximations que celle-ci entraîne.

« Trop d’erreurs, un peu de négligence sur certaines passes qui ont provoqué des pertes de balle, des fautes indisciplinées. Et ça s’accumule », a énuméré Gregg Popovich, qui a tout de même trouvé son équipe convaincante face aux derniers Finalistes NBA.

Ce qu’il manque encore aux jeunes de San Antonio ? « L’exécution », estime Keldon Johnson. « Nous devons exécuter beaucoup mieux, des deux côtés (du terrain). » En l’absence de Tre Jones, les Texans ont perdu trop de ballons (17), et le Heat a su tirer le meilleur de chaque transition. En fin de rencontre, ils ne sont pas parvenus à trouver de réponses aux problèmes posés par les joueurs d’Erik Spoelstra, bien au contraire des visiteurs.

Victor Wembanyama, les Spurs, et le test du marshmallow

Victor Wembanyama bousculé par la défense du Heat

Les Spurs se sont montrés particulièrement adroits à trois points : record de tirs tentés (44) et primés (19) depuis la reprise, ainsi que leur deuxième meilleur pourcentage de la saison (43,2 %). Bam Adebayo et ses coéquipiers ont cependant fait le nécessaire pour bloquer l’accès au panier, où les locaux n’ont pu prendre que 27 % de leur volume total de tirs — une proportion plus faible que d’ordinaire.

Cela s’est notamment ressenti pour Victor Wembanyama, qui n’a pris que 6 de ses 22 shots (record personnel) près du cercle, en réussissant la moitié. Contraint de s’éloigner, ciblé et bousculé par la défense du Heat, il a terminé avec 18 points à seulement 8/22 aux tirs, dont 2/9 à trois points. Il y ajoute certes 11 rebonds et surtout un nombre record de 7 passes décisives… mais aussi de 7 ballons perdus.

Bien que très dérangeant à l’intérieur, le Français n’a pas eu autant d’impact qu’à son habitude en défense. Kevin Love a su l’éloigner intelligemment du panier à certains moments, et Duncan Robinson (26 points) lui a — contre toute attente — posé de réels problèmes sur certaines séquences qui ont fait le bonheur de X (Twitter). Un coup de moins bien.

Duncan has that in his bag 👀 pic.twitter.com/d3JTif7ZwL — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 13, 2023

« Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais nous ne sommes plus très loin »

En l’espace de huit jours, San Antonio a essuyé cinq défaites consécutives. Il y a cependant des signes d’évolution pour l’équipe, qui a gardé la tête haute contre les Timberwolves et le Heat, après trois échecs beaucoup plus cruels.

« Nous nous améliorons, nous apprenons de plus en plus », a souligné Keldon Johnson. « Nous avions l’avantage, nous avons contrôlé la majorité du match, maintenant nous devons juste réussir à conclure. Nous continuons à grandir, à apprendre, à regarder la vidéo et à améliorer les choses que nous devons contrôler. »

Ces choses incluent notamment la résilience de l’équipe et sa concentration. Il reste encore de nombreuses erreurs à gommer aux yeux de Gregg Popovich : « Nous voulons être plus disciplinés. Mais l’effort est là, et je peux voir la roue tourner. Ils apprennent à comprendre les différentes situations sur le terrain. Ils apprennent à jouer ensemble. Donc j’étais vraiment fier d’eux et de ce qu’ils ont fait ce soir. Personne n’aime perdre, mais ils deviennent plus intelligents à chaque match. »

« Nous ne sommes plus très loin », a confirmé Victor Wembanyama. « Ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais nous ne sommes plus très loin. »

