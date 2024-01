Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Sixers : 115-124

Pelicans @ Mavs : 120-125

Magic @ Knicks : 98-94

Pistons @ Wizards : 129-117

Spurs @ Hawks : 99-109

Warriors @ Grizzlies : 107-116

Bulls @ Cavs : 91-109

Heat @ Nets : 96-95, après prolongation

Celtics @ Raptors : 105-96

Pacers @ Jazz : 105-132

Thunder @ Lakers : 105-112

Le classement

- Victor Wembanyama et les Spurs ont passé un MLK Day à rebondissements. D'abord inanimés et dépassés par les Hawks, contre lesquels ils ont compté jusqu'à 35 points de retard, le Français et ses camarades ont réalisé une deuxième mi-temps du tonnerre où ils ne sont pas passés loin de renverser la situation. Wembanyama, 0 point en première mi-temps, est monté en pression et a été trouvé de manière spectaculaire, enchainant les paniers et les actions défensives pour finir avec 26 points, 13 rebonds et 5 contres à 12/18. Le prodige des Spurs a contré trois fois Trae Young et réussi des actions spectaculaires des deux côtés du terrain, tout en restant dans sa limite de minutes. Il a manqué un peu de jus à San Antonio pour compléter un comeback calmé par Jalen Johnson, à nouveau excellent (16 pts, 10 rbds, 7 asts, 6 stls à 7/13).

Trae had zero chance, Wemby ate him up pic.twitter.com/YgS0KpDHNK — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) January 15, 2024

Victor Wembanyama 26-point second half pic.twitter.com/hKWYVtYtel — Brett Usher (@UsherNBA) January 16, 2024

- Les Lakers ont signé une prestation solide et qu'ils peuvent prendre pour référence pour la suite. Los Angeles a dominé OKC, qui restait sur 4 victoires de rang, grâce notamment à un 3e quart-temps et une fin de partie bien maîtrisés. Anthony Davis (27 pts, 15 rbds, 5 asts) et LeBron James (25 pts, 7 rbds, 6 asts à 12/20) ont été excellents et, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières semaines, bien aidés par leurs camarades. Quatre autres Angelenos ont inscrit entre 11 et 15 points, les Lakers shootant globalement à 52%. Le Thunder a réussi à se rapprocher en fin de partie, dans le sillage de Shai Gilgeous-Alexander (24 pts) et Jalen Williams (25 pts), mais les hommes de Mark Daigneault se sont heurtés à la bonne défense californienne et manquent l'occasion de prendre la première place de la Conférence Ouest.

- De retour après trois matches hors des terrains, Joel Embiid s'est rapidement remis dans le bain. Le pivot des Sixers a roulé sur les Rockets en posant 41 points et 10 rebonds en 31 minutes, pour ce qui est son 16e match consécutif à au moins 30 points et 10 rebonds. Tyrese Maxey (27 pts) l'a aidé à emballer cette victoire assez sereine à la maison. Nicolas Batum était titulaire et a compilé 5 points, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et un contre.

- Malgré l'absence de Luka Doncic, toujours blessé à la cheville, les Mavs ont conquis une précieuse victoire à domicile face à New Orleans. Pour la deuxième fois de l'histoire de la franchise, deux joueurs ont inscrit au moins 40 points dans un même match. Et pour la deuxième fois, Kyrie Irving (42 pts, 7 asts) est impliqué. Son partenaire de crime est cette fois Tim Hardaway Jr (41 pts), passé à un point de son record en NBA. Les Pelicans, emmenés par un Zion Williamson à 30 points (12/17) mais brouillon sur la ligne au point d'y être envoyé volontairement par Dallas (6/11, dont un raté fâcheux à 17 secondes de la fin pour égaliser) ont manqué 10 lancers dans une défaite de 5 points. Willie Green aura rapidement fait le calcul.

- Après avoir manqué 7 matches pour soigné son orteil, Jimmy Butler a fait un retour remarqué avec le Heat. Miami s'est imposé en prolongation à Brooklyn, avec 31 points et deux lancers décisifs de son franchise player durant l'overtime. Tyler Herro (29 pts, 11 rbds) et Bam Adebayo (11 pts, 20 rbds), ont aidé leur camarade pour ce qui est la troisième victoire de suite des Floridiens, 5e à l'Est, qui ont dû se passer de leur rookie Jaime Jaquez Jr.

- Le Jazz ne s'arrête plus et a écrasé Indiana pour une 6e victoire de suite et la confirmation que Will Hardy coache bien l'équipe la plus en forme du moment. Lauri Markkanen, que Rick Carlisle a comparé à Dirk Nowitzki, a été impérial (32 pts, 10 rbds), épaulé par Collin Sexton, qui a signé son record cette saison (30 pts).

Lauri Markkanen EMPHATICALLY throws down the lob 😤 Pacers-Jazz | Live on the NBA App

📲 https://t.co/YnSNUGfPVT pic.twitter.com/v5mYcGXaKy — NBA (@NBA) January 16, 2024

- Le Magic a réussi un joli coup au Madison Square Garden en dominant les Knicks grâce à un dernier quart-temps tranchant. Menés de 11 points dans le 3e quart-temps et maladroits, les joueurs de Jamahl Mosley se sont réveillés sous l'impulsion de Cole Anthony (10 de ses 15 pts dans le 4e QT) et Paolo Banchero (20 pts) notamment. Wendell Carter Jr a fait un retour remarqué en sortie de banc (17 pts) après avoir manqué cinq matches. Sans Jalen Brunson, les Knicks ont manqué d'adresse (39%) et leur banc n'a pas été très performant en comparaison de celui du Magic (49-20).

- Les Wizards font de beaux cadeaux aux Pistons dans ce début d'année. Après leur avoir récupéré le contrat de Marvin Bagley, voilà qu'ils leur ont offert une victoire à l'extérieur. Après 7 défaites de suite, Detroit s'est offert une parenthèse enchantée avec 129 points marqués à Washington. Alec Burks a égalé son record en NBA (34 pts), Jalen Duren a réussi un gros double-double (20 pts, 19 rbds), Jaden Ivey a été actif (24 pts, 7 rbds, 6 asts) et les hommes de Monty Williams ont décroché leur 4e succès cette saison, soit trois de moins que les Wizards.

Killian Hayes (4 pts, 6 asts, -4 de différentiel) n'a pas particulièrement brillé, au même titre que Bilal Coulibaly (2 pts, 4 rbds, 2 asts, -20 de +/-).

- Le retour de Draymond Green n'a pas permis aux Warriors d'éviter une nouvelle déconvenue, cette fois à Memphis. Contre des Grizzlies saignés par les blessures, Golden State ont encore raté le coche, la faute à un 4e quart-temps raté. Les Californiens ont laissé les jeunes Grizzlies, notamment Vince Williams Jr (24 pts) et GG Jackson (23 pts, record personnel) leur donner la leçon, dans un match où Jaren Jackson Jr était pourtant hors du coup offensivement (4/20). Draymond Green est sorti du banc (7 pts, 7 rbds, 4 asts) mais sa présence s'est avérée insuffisante. Stephen Curry (26 pts) a fait de son mieux, Jonathan Kuminga (20 pts, 11 rbds) aussi, mais la confiance est bien trop basse chez les Warriors à l'heure actuelle. C'est la défense qui a coûté cher aux joueurs de Steve Kerr cette nuit, en même temps que leurs 19 pertes de balle rapidement sanctionnées.

- Les Cavs ont bien digéré leur retour de Paris. Cleveland a décroché une cinquième victoire consécutive après avoir dilapidé 21 points d'avance contre les Bulls. Les joueurs de l'Ohio se sont ressaisis au moment opportun, dans le sillage de Donovan Mitchell (34 pts).

- Boston s'est défait de Toronto, un adversaire contre lequel il reste désormais sur 8 victoires de rang. Jrue Holiday (22 pts) et Derrick White (22 pts) sont les meilleurs marqueurs du soir pour les leaders de l'Est.

