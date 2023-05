Les résultats de la nuit en NBA

Lakers @ Warriors : 100-127

Golden State Warriors 1-1 Los Angeles Lakers

- Les Warriors ont répondu aux attentes et fait le job, cette nuit, dans le game 2 de leur demi-finale de Conférence contre les Lakers. Après la défaite dans le game 1 à la maison, Golden State se devait de retrouver des couleurs, en espérant ne pas avoir à trop puiser dans les réserves de ses cadres. En cela, la mission a été totalement réussie. Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green n'ont passé qu'une demi-heure sur le parquet, avant que ne s'installe un garbage time.

A l'exception du premier quart-temps remporté 33-26 par les Lakers, où LeBron James (23 pts à 10/18) a semblé vouloir montrer qu'il n'était pas contre une deuxième victoire dans la Bay, les Warriors ont exécuté leur plan comme il le fallait. Klay Thompson avait la main chaude et a claqué 30 points avec un 8/11 à 3 points et les camarades de Stephen Curry ont tiré profit des prises à deux sur leur leader pour apporter leur écot.

Curry a été plus playmaker que scoreur dans ce game 2, avec 20 points et 12 passes, mais surtout l'intelligence de ne pas chercher à faire la différence individuellement. L'activité de Draymond Green (11 pts, 11 rbds, 9 pds), un nombre plus conséquent (16) de lancers que dans le game 1, une domination au rebond (55-40) et une adresse à 3 points appréciable (50%) ont permis aux Warriors de se promener sur les deuxièmes et troisièmes quarts, remportés 83-47 (!) en cumulé.

Steph Curry (20 PTS, 12 AST, 7-12 FG) helps the @warriors to a big Game 2 win! The series will shift to Los Angeles tied at 1-1 🍿 📅 Game 3: Saturday, 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/3xXKsj23Oe — NBA (@NBA) May 5, 2023

- A l'image de ce qu'ont fait les Sixers à Boston, les Lakers ont dès le début du 2e quart-temps affiché cette énergie d'équipe qui sait qu'elle a fait le plus dur en remportant le game 1 et n'est pas prête à tout pour arracher un deuxième match de suite à l'extérieur. Anthony Davis a été très discret en attaque (11 pts, 7 rbds, 4 pds, 3 blks) et n'a pas réussi à empêcher le raz-de-marée offensif de Golden State à partir du 2e quart-temps.

- Kevon Looney était malade quelques heures avant le match, mais le choix de faire débuter JaMychal Green à sa place est tout de même une vraie option tactique. Steve Kerr a limité les minutes où Draymond Green et Looney ont été associés, afin de miser davantage sur le spacing apporté par l'ancien joueur de la Chorale de Roanne, sans jouer trop "small" pour autant. Green n'avait joué que 20 minutes en tout et pour tout depuis le début des playoffs et il a tiré le meilleur parti de cette opportunité. Si l'entame de match a été compliquée pour lui et les Warriors, son deuxième passage a coincidé avec la reprise en main de la situation par son équipe et ses 15 points en 13 minutes ont fait du bien. A voir s'il ne s'agissait que de la vérité d'un match ou si Steve Kerr va modifier sa rotation plus durablement.

Le large avantage au score de Golden State en deuxième mi-temps a aussi permis de voir un peu plus Moses Moody (10 pts, 7 rbds, 2 pds en 26 min) et de ressortir Jonathan Kuminga, que l'on sait frustré, du placard.

- Les Warriors sont à 42 paniers à 3 points marqués sur les deux premiers matches de la série. 21 dans le game 1, 21 dans le game 2. C'est un record all-time. Golden State n'avait non plus jamais mis au moins 40 points sur deux quart-temps d'un match de playoffs.

- LeBron a sans doute été le meilleur Laker cette nuit, mais il a tout de même enregistré son plus mauvais différentiel +/- en playoffs depuis 2006, avec -27.

