Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Wolves : 104-95 (2-1)

Mavs @ Jazz : 126-118 (2-1)

Warriors @ Nuggets : 118-113 (3-0)

- La formule continue de fonctionner pour les Warriors. Golden State a pris le game 3 à Denver pour désormais mener 3 à 0 dans la série, tout en conservant le schéma avec Stephen Curry en 6e homme de luxe. La bataille a été âpre et le money time incertain du fait de l'abnégation de Nikola Jokic (37 points, 18 rebonds, 5 passes, 3 contres) et de ses camarades, mais le calme et l'application des Californiens ont prévalu.

Les Super Slash Brothers ont compilé 80 points, avec Stephen Curry à 27 points en sortie de banc. L'action la plus importante du match, néanmoins, est sans doute à mettre à l'actif de Draymond Green. Alors qu'il restait 34 secondes à jouer, Green a subtilisé le ballon à Jokic sur une séquence défensive magnifique qui a psychologiquement fait plonger Denver et permis aux Warriors de boucler la rencontre.

Best defender in the world. pic.twitter.com/rtjeQ2ocQ2 — Golden State Warriors (@warriors) April 22, 2022

Andrew Wiggins a également été précieux en fin de partie, avec un panier à 3 points dans le corner et deux très bonnes actions défensives. Jordan Poole a été fidèle à lui-même et s'est offert une gourmandise mid-air pour un panier là-aussi important dans le money time.

JORDAN POOLE

ARE YOU KIDDING 🤯 pic.twitter.com/CP7PTl8anI — Golden State Warriors (@warriors) April 22, 2022

- Sans vouloir manquer de respect aux Mavs et à leur vaillance, Utah n'est plus très loin de la faute professionnelle. Le Jazz est désormais mené 2-1 dans la série, après sa défaite à domicile dans le game 3 auquel Luka Doncic n'a de nouveau pas participé. Dallas a fait la course en tête quasiment du début à la fin dans une partie physique et intense, avec un Jalen Brunson encore hyper tranchant (31 points, 5 passes à 12/22).

Donovan Mitchell a inscrit 28 de ses 32 points en 2e mi-temps, ce qui n'a pas empêché Utah de subir sa première défaite depuis 11 matches à domicile contre les Mavs. La fin de match a été mieux gérée par les hommes de Jason Kidd, notamment grâce au sang froid de Brunson et Dinwiddie.

Rudy Gobert a joué 29 minutes pour 15 points et 7 rebonds à 6/6, Quin Snyder optant pour du small ball dans le 3e quart-temps, ce qui a mieux convenu pour réduire l'écart. Ce qui ne veut évidemment pas dire que Rudy n'aurait pas pu être un peu plus servi lorsqu'il était en jeu. D'après le théorème de Shaq, le pivot des Bleus aurait dû prendre au moins 4 ou 5 tirs de plus...

Doncic doit revenir dans le game 4, ce qui n'est évidemment pas de bon augure pour le Jazz.

- Memphis a repris le contrôle des opérations après sa défaite un peu surprenante dans le game 1 contre Minnesota. Les Grizzlies mènent maintenant 2-1 après leur victoire sur le parquet des Wolves dans le game 3.

Tout avait pourtant très bien commencé pour les joueurs de Chris Finch, saignants d'entrée avec un avantage de 18 points dans le 1er quart-temps. En tête de 16 points au début du 3e quart-temps, Minny a totalement craqué et Finch y est malheureusement un peu pour quelque chose.

On ne s'explique pas vraiment comment le coach des Wolves a laissé ses joueurs prendre un 21-0 dans le 4e quart-temps sans poser le moindre temps mort pour freiner l'escalade de la violence. Les Grizzlies, emmenés par Desmond Bane (26 points), Brandon Clarke (20 pts) et Ja Morant, auteur d'un petit triple-double (16 points, 10 passes, 10 rebonds), en ont évidemment profité pour fêter leur arrivée dans les Twin Cities avec un succès en surfant sur le 37-12 du 4e quart-temps.

Karl-Anthony Towns a été fantomatique offensivement : 4 tirs pris pour 8 points, 5 rebonds et 4 contres. KAT a d'ailleurs encore parlé un peu trop vite...

Le genou pour Khris Middleton, ça craint…