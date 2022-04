Le genou pour Khris Middleton, ça craint…

Khris Middleton s’est blessé au genou lors du Game 2 entre les Milwaukee Bucks et les Chicago Bulls la nuit dernière.

Pour reprendre l’expression, les Milwaukee Bucks ont peut-être perdu beaucoup plus qu’un simple match en s’inclinant contre les Chicago Bulls la nuit dernière (109-114). En effet, Khris Middleton s’est blessé au cours du quatrième quart-temps. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Il souffrirait d’une entorse du ligament du genou selon les premières informations rapportées par le coach Mike Budenholzer.

Qui dit genou dit problème. Le joueur doit maintenant passer une IRM pour déterminer la gravité de la blessure. Mais il est probable qu’il soit amené à manquer plusieurs matches… peut-être (sans doute ?) plusieurs semaines. Il paraît difficile de l’imaginer revenir sur ce premier tour des playoffs.

Un coup dur pour les champions en titre. Khris Middleton est l’un des trois (deux) joueurs majeurs de l’effectif. Il tournait à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes à 37% à trois-points encore cette saison. En plus, il n’est pas le seul à l’infirmerie. Bobby Portis est lui aussi limité par un pépin physique tandis que George Hill est indisponible pour encore un moment. De quoi compliquer la tâche pour les Bucks, désormais à égalité avec les Bulls.

