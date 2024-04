Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Heat : 109-105

Kings @ Knicks : 109-120

Hawks @ Mavs : 95-109

Warriors @ Rockets : 133-110

Nuggets @ Clippers : 97-101

Le classement

Julius Randle renonce, sale nouvelle pour les Knicks

- Les Warriors ont mis un terme au semblant de suspense qui restait autour de la dernière place qualificative pour le play-in. Golden State a définitivement écarté de sa route Houston et a fait passer les Rockets à 4 victoires de retard. Les Californiens ont fait le job pour poursuivre leur meilleure série de la saison (6 victoires de suite), rapidement mis à l'abri par les Splash Brothers. Stephen Curry et Klay Thompson ont tous les deux inscrit 29 points et construit un matelas de 15 points d'avance à la pause. Les efforts de Jabari Smith Jr (24 pts) ont été vains et la bande à Steve Kerr s'est facilement imposée dans ce déplacement décisif pour assurer le strict minimum cette saison.

- Les Sixers et le Heat se sont fait une petite répétition avant leur possible affrontement au play-in tournament. Philadephie l'a emporté à Miami après avoir mené deux fois assez largement, puis avoir gâché son avance. Poussés dans leurs retranchements dans le 4e quart-temps, les joueurs de Nick Nurse ont finalement repris le dessus pour de bon, avec un dernier run (15-3) dans le sillage de la paire Tyrese Maxey (37 pts) - Joel Embiid (29 pts). Avec cette troisième victoire de suite, les Sixers peuvent encore espérer doubler le Heat et peut-être même Indiana, pour le moment détenteur du dernier sésame pour la qualification directe, dans la dernière ligne droite.

Titulaire, Nicolas Batum n'a pas marqué, mais a délivré 7 passes, avec 4 rebonds, 2 interceptions et 1 contre.

- Les Knicks ont du coeur et quel que soit l'adversaire qui leur sera proposé au 1er tour des playoffs, ils ne rendront pas les armes facilement. Quelques heures après avoir appris le forfait de Julius Randle pour la fin de la saison, et en pleine série de défaites (3), New York a décroché un précieux succès à la maison face à Sacramento. Pourtant menés de 21 points en première mi-temps, les joueurs de Tom Thibodeau ont cravaché et comblé leur retard derrière le tandem de potes Jalen Brunson (35 pts, 11 asts) - Josh Hart (31 pts).

New York revient du coup à hauteur d'Orlando dans la lutte pour la 4e place et l'avantage du terrain en playoffs, avec un bilan égal pour les deux équipe (45-31).

- Pour leur premier match à la maison après un road trip, les Mavs ont eu un peu de retard à l'allumage face aux Hawks. Luka Doncic n'a pas marqué le moindre panier dans le 1er quart-temps, avant de retrouver ses bonnes habitudes pour finir avec 25 points et conforter, avec l'aide de Kyrie Irving (26 pts) et PJ Washington (19 pts) notamment, la cinquième place des Texans au classement de l'Ouest.

C'est la 12e victoire en 14 matches pour Dallas.

- Dallas reste derrière les Clippers avec deux victoires de retard. Los Angeles a remporté l'une des grosses affiches de la nuit à domicile contre Denver. Malgré le gros match de Nikola Jokic (36 pts, 17 rbds, 10 asts) et les efforts du MVP des Finales 2023 pour ramener les Nuggets à deux points dans le money time, les hommes de Ty Lue ont tenu bon sans Kawhi Leonard et avec un James Harden maladroit (20 pts à 6/23). Paul George (28 pts à 10/21) a tenu les rênes et l'énergie du banc, notamment celle de Russell Westbrook (12 pts, 6 rbds, 5 asts) a fait la différence.

Les Nuggets laissent du coup l'opportunité à Minnesota de prendre un peu plus ses aises en tête de la Conférence lors du prochain match des Wolves à Phoenix.