Julius Randle renonce, sale nouvelle pour les Knicks

Julius Randle va se faire opérer de l'épaule et ne disputera pas les playoffs avec les Knicks.

Les New York Knicks étaient dans l'attente de nouvelles autour du comeback de Julius Randle depuis quelques semaines, avec l'espoir de le retrouver avant les playoffs. Malheureusement, on ne reverra pas l'intérieur All-Star cette saison. Les Knicks ont communiqué ce jeudi, annonçant que Randle avait tout fait pour éviter une opération à l'épaule et être de retour à temps pour la post-saison.

Le risque de "dommages permanents" impliqué par sa présence sur le terrain dans ces condition a poussé le staff médical à lui demander d'opter pour la prudence. Julius Randle sera donc opéré prochainement et devra suivre le parcours de ses coéquipiers depuis le banc, les tribunes son canapé en fonction de sa convalescence. Historiquement, l'ancien Laker et Pelican n'a pas vécu beaucoup de campagnes de playoffs réussies et espérait pouvoir rectifier le tir cette année.

New York suit également de près l'évolution de la santé d'OG Anunoby, qui n'a plus joué depuis le 17 mars. S'il venait lui aussi à manquer les playoffs, les Knicks débarqueraient déplumés et un peu moins effrayants malgré le niveau exceptionnel de Jalen Brunson cette saison.