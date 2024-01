Les résultats de la nuit en NBA

Wolves @ Pistons : 124-117

Magic @ Hawks : 104-106

Spurs @ Celtics : 98-117

Bucks @ Cavs : 95-135

Rockets @ Knicks : 94-109

Heat @ Raptors : 97-121

Hornets @ Pelicans : 112-132

Mavs @ Lakers : 110-127

Nets @ Blazers : 103-105

Le classement

Pascal Siakam tradé à Indiana !

- Le retour de Luka Doncic et son triple-double (33 pts, 13 rbds, 10 asts) n'ont pas permis aux Mavs d'éviter la défaite contre les Lakers. Los Angeles a pris feu dans le 3e quart-temps et s'est nettement détaché, à nouveau grâce à une belle performance d'Anthony Davis, passé tout près du triple-double avec 28 points, 12 rebonds et 9 passes à 12/17. "AD" est dans sa meilleure forme depuis qu'il a rejoint les Lakers et ces derniers touchent du bois pour que les choses restent ainsi. D'Angelo Russell (29 pts) s'est notamment régalé dans sa relation technique avec Davis, alors que LeBron James a posé 25 points, 8 rebonds et 8 passes pour aider les Angelenos à conquérir une 4e victoire en 6 matches.

Anthony Davis put together a solid performance in the Lakers' home win over the Mavs 💪 28 PTS | 12 REB | 9 AST | 70% FG pic.twitter.com/B8orYDbcNA — NBA (@NBA) January 18, 2024

- Après un démarrage en douceur, les Wolves ont fait respecter la logique sur le parquet des Pistons. Le leader de l'Ouest a dominé le cancre de la ligue grâce notamment aux 27 points et 8 passes d'Anthony Edwards et au double-double, aux 27 points de Karl-Anthony Towns ou au double-double (19 pts, 16 rbds) de Rudy Gobert. Killian Hayes était titulaire et a joué 26 minutes pour 8 points et 8 passes, sans manquer le moindre de ses 4 tirs tentés, ni perdre le moindre ballon.

- Dejounte Murray a beau être dans des rumeurs de trade, il fait le job. Le meneur des Hawks a arraché la victoire pour son équipe, au buzzer, contre le Magic, sur ce tir, pour parapher sa prestation de qualité (26 pts, 5 rbds, 5 asts à 11/18). Quin Snyder avait désespérément tenté de poser un temps mort, mais parfois la surdité des arbitres a du bon.

- Pour le premier match de sa jeune carrière en NBA à Boston, Victor Wembanyama a fait bonne impression. Le Français n'a pas pu mettre un terme à l'invincibilité des Celtics à domicile (20-0), mais ses 27 points en 27 minutes à 10/19 ont été remarqués. Boston n'a pas eu à se faire violence pour dominer les Spurs, Jayson Tatum (24 pts), Jrue Holiday (22 pts) et Jaylen Brown (21 pts) faisant le gros du boulot en attaque, avant que la banc (35 pts) ne s'occupe du reste. Wembanyama s'est, au passage, offert un dunk sympathique sur Luke Kornet.

VICTOR WEMBANYAMA RISE UP. 😤 pic.twitter.com/8W45wpNg3H — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 18, 2024

- Les Cavs poursuivent leur étonnante série de victoires. Cleveland en a décroché une 6e de suite, cette fois contre Milwaukee à domicile. Les Bucks jouaient sans Giannis Antetokounmpo, ce qui n'a pas ému la bande à JB Bickerstaff, qui s'est tout simplement promenée, avec un career game pour Georges Niang. Arrivé durant l'intersaison, l'ancien du Jazz a claqué 33 points (20 en première mi-temps). A noter que Milwaukee n'a marqué que 2 points durant les 6 premières minutes du match, ce qui est un record pour cette saison.

- Le retour de Jalen Brunson, absent pendant deux matches, a fait du bien aux Knicks pour la réception de Houston. New York a repris sa marche en avant grâce au tandem Randle (31 pts) - Brunson (30 pts), avec une nette accélération en deuxième mi-temps pour dominer les Texans.

- Le Heat prend rarement des éclats, mais il faut bien que cela arrive quelques fois dans une saison. Miami a pris l'eau à Toronto, où les Raptors ont semblé galvanisés quelques heures après l'annonce du trade de Pascal Siakam vers Indiana. Les Canadiens ont compté jusqu'à 37 points d'avance, avec des performances probantes de Gary Trent Jr (28 pts), RJ Barrett (26 pts), Scottie Barnes (20 pts) et Immanuel Quickley (17 pts, 9 asts, 8 rbds). Jamais le Heat n'avait accusé un tel retard au score à la mi-temps (-35) dans son histoire.

- Les Pelicans ont nettement battu les Hornets et se sont permis de battre le record de franchises de paniers à 3 points (25). Brandon Ingram a réalisé le troisième triple-double (28 pts, 10 rbds, 10 asts) de sa carrière en NBA pour sortir de sa mauvaise passe au shoot des derniers jours. Les cadres de NOLA n'ont pas eu à se fouler et ont globalement pu jouer moins de 30 minutes dans cette partie où LaMelo Ball a inscrit 29 points pour Charlotte.

- Les Nets sont déprimants et Portland en a profité. Alors que les Blazers étaient menés de 11 points en milieu de 4e quart-temps et étaient privés de Deandre Ayton, bloqué chez lui par la neige, ils sont parvenus à renverser la situation. Jerami Grant a inscrit 30 points, mais c'est Anfernee Simons qui a joué les héros en inscrivant le panier de la gagne à 0.2 seconde du terme sur un floater.