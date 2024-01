Pascal Siakam tradé à Indiana !

Les Pacers sont passés à l'action ! Indiana est en train de finaliser le trade de Pascal Siakam en provenance de Toronto, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. Le Camerounais, champion avec les Raptors en 2019, va quitter Toronto à quelques mois de la fin de son contrat pour rejoindre l'équipe coachée par Rick Carlisle et son meneur star Tyrese Haliburton.

Le deal qui permet à Indiana de récupérer Siakam est le suivant :

Indiana reçoit Pascal Siakam, un 2e tour de Draft en provenance de New Orleans

Toronto reçoit Bruce Brown, Jordan Nwora, deux 1ers tours 2024 (le premier est celui de Pacers, le deuxième sera le moins haut entre Utah, Houston, Clippers et OKC), un 1er tour 2026 (toujours des Pacers, protégé entre 1 et 4), et Kira Lewis Jr en provenance de New Orleans

Les Pelicans repassent sous la luxury tax et économisent 18 millions de dollars

Toronto, qui a déjà tradé OG Anunoby aux Knicks en échange de RJ Barrett et Immanuel Quickley, poursuit sa transition et sa reconstruction avec ce trade. Les Pacers, pour leur part, accélèrent et clament leurs ambitions avec ce move. Il faudra tout de même convaincre Pascal Siakam de prolonger en fin de saison pour que les atouts engagés dans l'opération n'aient pas été dilapidés pour quelques mois de "Spicy-P". Il semblerait que malgré ce que laissait entendre ses représentants, le joueur de 29 ans soit enclin à poursuivre avec Indiana au-delà de cette deuxième partie de saison 2023-2024.

Cette saison, Siakam tourne à 22.2 points, 6.3 rebonds, 4.9 passes de moyenne à 52%. Bruce Brown, l'autre nom notable de ce trade, change déjà de crémerie après avoir rejoint les Pacers à l'intersaison, au sortir de son titre de champion NBA avec Denver. Brown avait signé pour deux ans et 45 millions de dollars avec la franchise du Midwest.

