Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Pistons : 101-121

Suns @ Wizards : 102-127

Nets @ Hawks : 108-107

Lakers @ Heat : 98-112

Bucks @ Bulls : 113-119, après prolongation

Wolves @ Pelicans : 118-119

Jazz @ Warriors : 107-112

Nuggets @ Kings : 126-127

Podcast #70 : Qui sont ceux qui ont marqué 2022 ?

- Zion Williamson n'est pas revenu pour rien. Après 9 jours sans jouer, l'intérieur des Pelicans a marqué le coup avec le plus gros match de sa carrière NBA au scoring. Zion a pris les choses en main pour permettre à New Orleans de dominer des Wolves combatifs. Résultat : 43 points et un finish absolument ahurissant. L'ancien Dukie a inscrit les 14 derniers points de son équipe dans le money time. Visiblement, CJ McCollum lui a demandé à 3 minutes de la fin de montrer qu'il était de la trempe des meilleurs et l'intéressé s'est exécuté.

Minnesota s'en voudra d'avoir mené une grande partie du match avant de laisser Zion trucider la défense et réussir son match le plus marquant de l'année. Rudy Gobert a joué 29 minutes, pour 01 points, 8 rebonds et 4 contres.

A la faveur de cette victoire et de la défaites des Nuggets (voir plus bas), NOLA redevient co-leader de l'Ouest avec un bilan à 22-12.

- On ne va pas faire bêtement les chauvins. Killian Hayes a mal réagi et risque de prendre cher pour son coup sur l'arrière du crâne de Mo Wagner lors de la victoire des Pistons face à Orlando. L'énervement peut toujours se comprendre, surtout que Wagner venait de l'expédier vers le banc avec un coup de hanche, mais pas un geste aussi dangereux et impossible à anticiper pour l'Allemand. Derrière, les esprits se sont échauffés et trois joueurs ont été expulsés, en attendant que la NBA aille plus loin pour sanctionner tous ceux qui ont quitté la zone réglementaire...

KILLIAN KNOCKED OUT MO WAGNER #Pistons pic.twitter.com/nFmFuQqXKI — same old lions (@j_blatt) December 29, 2022

- Brooklyn a réussi la passe de 10. Les Nets continuent d'enchaîner après leur victoire à Atlanta, contre des Hawks privés de Trae Young, Clint Capela et DeAndre Hunter. La tâche était forcément plus simple, mais les joueurs de Jacque Vaughn ont quand même dû s'employer. Kyrie Irving, longtemps réputé comme un tueur dans le 4e quart-temps, notamment quand il jouait à Cleveland, a rappelé cette réputation en inscrivant 15 de ses 28 points dans l'ultime période. Kevin Durant a lui égalé son record de rebonds sur un match cette saison (16). On le répète, mais quand ces deux-là ne sont concentrés que sur le terrain, c'est quand même sacrément fort... Et Brooklyn est maintenant 2e de la Conférence Est.

- Les Bucks sont décidément très poussifs, pour ne pas dire plus, sur cette fin d'année 2022. Comme dit un peu plus haut, les voilà désormais 3e à l'Est, après avoir subi une 4e défaite de suite. Le court déplacement à Chicago s'est soldé par un revers en prolongation, alors que Milwaukee menait de 15 points en début de 4 quart-temps... Giannis Antetokounmpo et les siens se sont relâchés et ont laissé DeMar DeRozan (42 pts), Ayo Dosunmu et Nikola Vucevic, auteur d'un panier à 3 points important durant l'overtime, renverser la situation.

Le Greek Freak a pourtant sorti un match statistiquement énorme avec 45 points, 22 rebonds et 7 passes.

- Les Wizards ont sorti la tête de l'eau et vont plutôt bien ces derniers jours. Les voilà désormais sur trois victoires de suite après s'être payé Phoenix cette nuit. Rui Hachimura a sorti l'un de ses meilleurs matches en carrière avec 30 points (record personnel en NBA égalé) à 11/13, épaulé par Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma (22 pts chacun) en l'absence de Bradley Beal.

Washington a détruit les Suns sur les points marqués dans la peinture (60-28) et aux rebonds (46-30). Les temps sont durs pour Phoenix, qui doit composer sans Devin Booker pour un mois minimum.

- Après avoir brièvement redressé la barre au dernier match, les Lakers ont chuté à Miami. Outre la différence de talent, c'est la différence au niveau des pertes de balle qui a réglé le suspense autour de cette partie : 24 pour les Lakers, 5 pour le Heat. Jimmy Butler (27 pts) et Bam Adebayo (23 pts, 14 rbds) ont fait le gros du boulot en attaque, pendant que LeBron James (27 pts) pouvait difficilement faire plus.

A cette heure, seules cinq équipes ont un moins bon bilan que Los Angeles en NBA...

- On se demandait si les Warriors réussiraient à trouver la formule pour gagner des matches sans Stephen Curry. Force est de constater que c'est en bonne voie. Golden State a battu Utah cette nuit en arrachant la victoire grâce, en partie à ses role players. Jordan Poole (26 pts) a été fidèle à lui-même, mais l'apport de Ty Jerome, Donte DiVincenzo et même du rookie Patrick Baldwin (11 pts en 13 min en sortie de banc), arrivé dans l'équipe 30 minutes avant le coup d'envoi en provenance de la G-League, a été déterminant.

Les Warriors présentent un bilan à l'équilibre avec 18 victoires et 18 défaites, pour pointer au 10e rang à l'Ouest.

- Les Kings ont réussi le petit exploit de la nuit en renversant Denver, pourtant sur une lancée aussi tranchante que sa star Nikola Jokic. Sacramento était mené de 19 points en fin de 3e quart-temps et a totalement inversé le cours du match malgré les 40 points du "Joker". Patiemment, avec les efforts de Domantas Sabonis et De'Aaron Fox (31 pts chacun), mais aussi le sang froid de Malik Monk sur la ligne, les Californiens ont arraché un succès qui va leur faire du bien au moral.

Monk, 33 points cette nuit, continue d'être l'un des favoris pour le titre de 6e homme de l'année en NBA à la fin de la saison. Les Kings, eux, ont de bonnes chances de finir 2022 à la 6e place de l'Ouest.