Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hornets : 116-114

Pacers @ Pistons : 131-123

Cavs @ Magic : 94-104

Wizards @ Sixers : 101-146

Nuggets @ Hawks : 129-122

Raptors @ Knicks : 130-136

Spurs @ Rockets : 82-93

Mavs @ Grizzlies : 120-113

Bulls @ Bucks : 129-133

Wolves @ Pelicans : 107-121

Jazz @ Thunder : 120-134

Nets @ Kings : 118-131

Blazers @ Clippers : 127-132

Victor Wembanyama « garde l’objectif en tête » malgré un record de défaites

- La série de 4 victoires de suite des Bulls s'est interrompue cette nuit lors du court déplacement à Milwaukee, mais Chicago a encore montré de bonnes choses. Les joueurs de Billy Donovan ont poussé les Bucks en prolongation en s'accrochant constamment au score. DeMar DeRozan (41 pts) et Coby White (33 pts) fonctionnent bien ensemble et le vétéran est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la franchis (après Michael Jordan, qui l'a fait... 9 fois) à sortir une copie avec au moins 40 points et 10 passes. Ce n'était toutefois pas suffisant pour battre Milwaukee, porté par les 32 points, 12 rebonds et 6 passes de Giannis Antetokounmpo. Damian Lillard n'était pas dans un bon soir et a shooté à 3/17, distribuant quand même 9 passes.

- Les Wolves n'ont plus que deux victoires d'avance sur OKC en tête de l'Ouest. Les Wolves sont tombés à New Orleans sous les coups de Zion Williamson (36 pts) qui a semblé bien décidé à balayer les doutes et les critiques au sujet de sa condition physique après sa piètre prestation en demi-finale de la NBA Cup. Rudy Gobert (8 pts, 8 rbds, 2 blks) et les siens n'ont pas pu faire grand chose. Brandon Ingram (20 pts) et CJ McCollum (23 pts) ont apporté leur écot.

Zion Williamson TOOK OVER in the Pelicans W over the Twolves! 🔥 36 PTS

🔥 13/17 FGM pic.twitter.com/thL4uLJygU — NBA (@NBA) December 12, 2023

- En dehors d'un 4e quart-temps abyssal, le Thunder a signé la bonne opération du jour à domicile contre le Jazz. Emmenés par Shai Gilgeous-Alexander (30 pts, 7 asts à 12/17), les joueurs de Mark Daigneault sont revenus à deux victoires des Wolves, toujours leaders de l'Ouest. L'excellente nouvelle franco-française liée à ce match, c'est le retour très réussi d'Ousmane Dieng après son séjour en G-League. Le sophomore français a brillé en sortie de banc avec 18 points (6/7), 3 passes et 3 rebonds en 20 minutes. On espère le revoir impliqué dans les prochains jours.

OUSMANE. ⚡️ 18 POINTS

3 REB / 3 AST

6-7 FG

3-4 3PM @ousmane11_ & le @OKCThunder vainqueurs 134-120 face à Utah pic.twitter.com/4bMf9oLvgn — NBA France (@NBAFRANCE) December 12, 2023



- Les Kings ont fait pleuvoir du feu sur les Nets cette nuit, avec un record de franchise à 3 points (25 paniers primés) et un record de saison de 38 passes. De'Aaron Fox a mené le bal (28 pts) avec son acolyte Domantas Sabonis (15 pts, 16 rbds, 9 asts) et la paire Murray (24 pts) - Monk (21 pts, 9 asts).

- Le record des Spurs est tombé : une série de défaites sans précédent dans l’histoire de la franchise. Ce lundi, face aux Houston Rockets, Victor Wembanyama , auteur d'un match individuellement gourmand (15 pts, 18 rbds, 5 blks) et ses coéquipiers ont essuyé leur 17e revers consécutif. Vous pouvez retrouver le traditionnel compte-rendu et le point de vue de Benjamin Moubèche.

- Il y a pire que San Antonio, puisque Detroit a enfilé une 20e perle à son collier de défaites consécutives. Les Pistons se sont inclinés à domicile devant les Pacers, pourtant à peine revenus de la NBA Cup à Las Vegas. Killian Hayes (6 pts, 7 asts) n'a pas pu surnager, au contraire de Bennedict Mathurin (30 pts) et Tyrese Haliburton (14 pts, 16 asts et, une fois n'est pas coutume, 7 TO). Depuis la dernière deadline des trades, Detroit a perdu 44 matches sur 48.

- Orlando a géré Cleveland grâce à un 3e quart-temps assez incroyable durant lequel les Cavs n'ont marqué que 15 points, aussi bien par maladresse (2/17) que grâce à la bonne défense du Magic. Les 36 points de Darius Garland n'ont pas suffi face à la paire Banchero (20 pts, 10 rbds) - Wagner (19 pts).

- Les Sixers se sont offert une promenade de santé contre Washington en démarrant par un 14-0 et en poursuivant la balade avec une avance de 29 points à la pause et de 45 points au final... Incertain, Joel Embiid a trouvé les ressources pour finir avec 34 points et 10 rebonds, pendant que Tyrese Maxey en ajoutait 24. Nicolas Batum a joué 20 minutes (4 pts, 2 rbds, 2 blks) face à son possible camarade en équipe de France Bilal Coulibaly toujours actif (13 pts, 8 rbds, 4 asts).

- Après deux contreperformances de Nikola Jokic et trois défaites de suite, les Nuggets ont repris leur marche en avant cette nuit à Atlanta. La paire phare des champions en titre a posé 54 points à 24/28 en cumulé, pendant que Bogdan Bogdanovic était totalement en feu en face (40 pts, 10 paniers à 3 points, deux records en NBA pour lui). Denver menait de 20 points en début de 4e quart-temps et s'est fait un peu peur en laissant les Hawks se rapprocher.

- Dallas a enregistré une troisième victoire consécutive en allant s'imposer à Memphis, toujours sans Kyrie Irving. Luka Doncic (35 pts), Dereck Lively (16 pts, 16 rbds) et le tandem Hardy-Exum (19 et 16 pts) ont permis aux Mavs de résister au carton offensif de Jaren Jackson Jr (41 pts). Les Grizzlies sont 13e à l'Ouest, à égalité avec le 14e Portland...

- Portland, justement, n'a pas pu empêcher les Clippers de signer une quatrième victoire de rang. Après un premier quart-temps détonant (43-32), Los Angeles a géré dans le sillage de Kawhi Leonard (34 pts), en grande forme en ce moment. Paul George et James Harden (20 pts tous les deux) n'ont eu qu'à suivre le mouvement. A noter le record en NBA d'Anfernee Simons, auteur de 38 points.

- New York a digéré la mauvaise nouvelle de l'absence pour 2 mois de Mitchell Robinson en s'accrochant pour dominer Toronto au Garden. Un bon run en fin de match orchestré par RJ Barrett (27 pts), Quentin Grimes (19 pts) et Josh Hart (16 pts) a permis aux Knicks de virer en tête. Avant ça, c'est Julius Randle qui avait porté l'équipe offensivement (34 pts).

- Le Heat s'est un peu fait peur mais a résisté au retour des Hornets de Terry Rozier (34 pts). Duncan Robinson (24 pts), Jimmy Butler (23 pts, 8 asts), Caleb Martin (20 pts) et Kevin Love (19 pts) se sont répartis la tâche pour redonner un peu de confiance à des Floridiens dans le dur ces derniers temps.