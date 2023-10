Les résultats de la nuit en NBA

Mavs @ Real Madrid : 123-127

Taipans @ Wizards : 82-145

Cavs @ Hawks : 107-108

Hornets @ Heat : 109-113

Pacers @ Rockets : 103-122

Bucks @ Grizzlies : 102-108

Magic @ Pelicans : 122-105

Jazz @ Clippers : 98-103

Nuggets @ Suns : 115-107

Breakers @ Blazers : 66-106

CQFR : Holmgren répond au défi Wembanyama, Fournier a rejoué

- Dillon Brooks n'a eu besoin que de 5 minutes de jeu pour fêter... sa première expulsion sous le maillot des Rockets à cause d'un coup dans les parties de Daniel Theis. L'absence du Canadien n'a pas trop perturbé Houston, qui s'est imposé avec de bons apports d'Alperen Sengun (15 pts, 5 rbds, 4 asts, 2 blks) et du rookie Cam Whitmore (15 pts à 3/4 à 3 pts) en sortie de banc.

Dillon Brooks was ejected from the Rockets' preseason game 😅 pic.twitter.com/qWt0RwQBzA — SportsCenter (@SportsCenter) October 11, 2023

- Zion Williamson a rejoué au basket et a semblé plutôt en jambes malgré la défaite des Pelicans contre le Magic. En 15 minutes, l'intérieur All-Star a eu le temps de poser 12 points, 5 rebonds et 5 passes, en donnant l'impression d'en avoir encore sous le capot.

Zion Williamson rocking the rim! 😤 He's got 7 PTS in his first quarter of the #NBAPreseason. Watch live: https://t.co/htyakZeFve pic.twitter.com/aVokwMYldG — NBA (@NBA) October 11, 2023

- Il y avait trois matches "internationaux" cette nuit et la NBA s'en est sortie avec deux victoires et une défaite :

Gêné à la hanche, Luka Doncic n'a pu jouer que 5 minutes devant son ancien public à Madrid. S'il a trouvé le moyen d'inscrire 9 points sur ce laps de temps, le Slovène a vu les Mavs s'incliner en Espagne après avoir eu le match en main. Coupé par Dallas l'an dernier, le magicien Facundo Campazzo a sonné la charge (20 pts, 8 asts, 8 rbds) dans le 4e quart-temps pour offrir une victoire de prestige au Real. Guerschon Yabusele , titulaire, a apporté 18 points, 9 rebonds et 3 interceptions, Fabien Causeur apparaissent lui 6 minutes. Le public espagnol a chaudement accueilli Doncic, qui a fait ses gammes depuis l'adolescence au sein de la Maison Blanche.

n'a pu jouer que 5 minutes devant son ancien public à Madrid. S'il a trouvé le moyen d'inscrire 9 points sur ce laps de temps, le Slovène a vu les Mavs s'incliner en Espagne après avoir eu le match en main. Coupé par Dallas l'an dernier, le magicien a sonné la charge (20 pts, 8 asts, 8 rbds) dans le 4e quart-temps pour offrir une victoire de prestige au Real. , titulaire, a apporté 18 points, 9 rebonds et 3 interceptions, Fabien Causeur apparaissent lui 6 minutes. Le public espagnol a chaudement accueilli Doncic, qui a fait ses gammes depuis l'adolescence au sein de la Maison Blanche. Les Wizards et les Blazers n'ont pas de cadeau aux Océaniens venus les affronter. Avec 7 points et 6 passes, Scoot Henderson a fait des débuts au petit trot avec Portland, qui a disposé sans trembler des New Zealand Breakers. Washington a de son côté écrasé les Cairns Taipans avec 22 points de Kyle Kuzma. Bilal Coulibaly était titulaire au poste 3 et a joué 20 minutes pour 5 points, 6 rebonds, 3 interceptions et 1 contre à 2/4. Le Français a, sans surprise, brillé défensivement dans la lignée de ce que l'on avait vu en Summer League.

8 or so minutes of preseason basketball and Bilal Coulibaly is already looking like an elite defender. Dont know many other 19 year olds who came into the league and looked this good on defense. pic.twitter.com/aZ3vPKJ6kv — Teg🚨 (@IQfor3) October 10, 2023

- Les Nuggets ont offert du temps à Julian Strawther, leur rookie, et il ne les a pas déçus cette nuit contre Phoenix. Denver s'est imposé logiquement face à des Suns bis, sans Kevin Durant, Devin Booker, ni Bradley Beal, et Strawther en a profité (20 pts, 5 rbds, 3 asts en 21 min). Nikola Jokic et les autres cadres du groupe n'ont pas atteint les 20 minutes de jeu et cette partie leur a surtout servi à se dégourdir les jambes.

8 or so minutes of preseason basketball and Bilal Coulibaly is already looking like an elite defender. Dont know many other 19 year olds who came into the league and looked this good on defense. pic.twitter.com/aZ3vPKJ6kv — Teg🚨 (@IQfor3) October 10, 2023

- Emoni Bates (10 pts) pensait avoir donné la victoire aux Cavs à Atlanta sur un gros shoot à 11 secondes de la fin, mais il a finalement provoqué l'inverse en offrant à Trent Forrest le panier plus la faute à un peu plus d'une seconde du terme.

EMONI BATES TRIPLE GIVES THE CAVS THE LEAD. TRENT FORREST RESPONDS WITH THE AND-1 FOR THE HAWKS LEAD. 1.6 left on the NBA App, CLE ball: https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/11iN2oGX1O — NBA (@NBA) October 11, 2023

- Tyler Herro a montré qu'il avait très envie de shooter cette nuit. En l'absence de Jimmy Butler, l'arrière du Heat a pris 22 shoots lors de la venue des Hornets, pour 22 points en trois quart-temps. Miami a bénéficié du sang froid de Jaime Jaquez Jr sur la ligne dans les derniers instants pour s'imposer, après avoir renversé Charlotte, qui menait de 9 points dans le 4e quart-temps. Chez les Hornets, Brandon Miller (8 pts, 3 asts, 3 rbds en 22 min) était remplaçant, comme Frank Ntilikina (9 minutes, 0/4). Touché à l'épaule, Théo Maledon n'a pas joué.

- Toujours pas de Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ou Khris Middleton pour les Bucks, qui ont logiquement perdu à Memphis, où Desmond Bane (21 pts), Jaren Jackson Jr (17 pts) et Jake LaRavia ont été les plus saignants.

- Talen Horton-Tucker était bien chaud cette nuit (24 pts, 7 asts en 25 min), mais ça n'a pas empêché les Clippers de l'emporter à domicile contre le Jazz. Kawhi Leonard a posé 16 points en 20 minutes, alors que Nicolas Batum (7 pts, 3 rbds, 1 stl en 16 min) et Moussa Diabaté (9 pts, 6 rbds, 3 blks, 2 stls en 23 min) sont sortis du banc, ce dernier faisant encore preuve d'une belle débauche d'énergie.