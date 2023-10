Les résultats de la nuit en pré-saison NBA

Celtics @ Knicks : 107-114

Spurs @ Thunder : 121-122

Nets @ Lakers : 126-129

Tout réussit à Victor Wembanyama pour son premier match de présaison

- L'attraction de la nuit en NBA, c'était évidemment la première apparition de Victor Wembanyama avec les Spurs, lors d'un déplacement à Oklahoma City. Notre correspondant Benjamin Moubèche était sur place et vous pouvez retrouver son analyse détaillée de la prestation de l'intérieur français et les déclarations qu'il a recueillies dans l'article en UNE du site.

Pour faire simple, on a vu, pendant la 1e mi-temps durant laquelle ils étaient ensemble, un duel intéressant et excitant entre Wembanyama (20 points, 5 rebonds, 2 interceptions, 1 block à 8/13) et Chet Holmgren (21 pts, 9 rbds, 1 blk). Les deux garçons semblent sans surprise prêts à contribuer au plus haut niveau et leurs trajectoires seront intéressantes à observer, eux qui font partie des favoris pour succéder à Paolo Banchero pour le titre de Rookie of the Year. Ce que l'on avait vu de l'ancien joueur de Gonzaga en Summer League s'est à nouveau bien retranscrit, même si ce n'est que sur un court temps de jeu pour le moment. Le garçon prend ses marques, sa cadence, et devrait assez rapidement devenir indispensable au Thunder.

Ousmane Dieng a joué 26 minutes en sortie de banc pour 9 points, 10 rebonds, 3 passes et 1 block, confirmant lui aussi ses bonnes dispositions entrevues pendant l'été. Son compatriote Olivier Sarr est apparu 5 minutes et n'a pas eu le temps de se mettre en évidence.

- LeBron James a débuté sa pré-saison avec une victoire contre les Nets après avoir regardé ses coéquipiers contre les Warriors la semaine dernière. Le "King" a passé 17 minutes sur le parquet pour 10 points, 5 passes, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre. Une bonne petite mise en jambes dans laquelle le banc californien a été productif, notamment Rui Hachimura (19 pts), Christian Wood (10 pts, 6 rbds) et Max Lewis (10 pts).

Chez les Nets, Ben Simmons a semblé plutôt bien, compte-tenu du fait qu'il n'avait plus joué depuis le 16 février dernier. L'Australien a joué 14 minutes pour 10 points et 3 passes.

- Pendant un moment, on a presque cru que Cam Thomas (26 pts) et Austin Reaves (19 pts) étaient seuls sur le terrain tant ils ont donné l'impression de se répondre et de prendre les choses en main pour leur équipe. Jugez plutôt.

- Les Celtics ont envoyé une équipe bis à New York pour affronter les Knicks et ils ne sont pas passés si loin que ça de la victoire. Tous les titulaires du match contre Philadelphie étaient cette fois mis au repos, ce qui a donné un cinq Banton-Pritchard-Hauser-Kornet-Brissett assez expérimental. New York l'a emporté sans que Tom Thibodeau ne puise dans les réserves de ses cadres - ça viendra bien assez tôt dans la saison... - avec un bon Immanuel Quickley (21 pts, 3 asts, 3 stls en 23 minutes) et du temps de jeu pour... Evan Fournier ! On aimerait vous dire que c'est le signe que l'arrière des Bleus va sortir du placard où il était enfermé depuis la saison dernière, mais même avec 11 points en 21 minutes, il ne semble être qu'un figurant pour son coach.