Le résultat de la nuit en NBA

- Les Clippers ne sont pas morts et Paul George est tout sauf résigné ! Los Angeles a privé Phoenix des célébrations d'un retour en Finales NBA cette nuit, en allant chercher le game 5 avec brio en Arizona.

La thématique de ce match aura été qu'à chaque fois que les Suns semblaient sur une bonne dynamique et prêts à prendre les devants, le momentum est repassé en faveur des Clippers. Paul George n'y est évidemment pas étranger, avec une copie splendide qui montre à nouveau ce qu'il voulait probablement dire lorsqu'il parlait de "Playoff-P".

George a été admirable pour rebondir d'un game 4 très maladroit et a égalé son record de points en playoffs NBA (41 points), en shootant à 15/20, avec 13 rebonds et 6 passes. C'est dans le 3e quart-temps, celui où les Suns sont brièvement passés devant après avoir été menés de 15 points en première mi-temps, que l'ailier All-Star a pris feu avec 20 points.

- Jamais dans l'histoire des playoffs, un joueur n'avait marqué 40 points ou plus en shootant au moins à 75% au global, 50% à 3 points et 100% sur la ligne. Après avoir marqué l'ère moderne pour sa maladresse en post-saison, Paul George s'est magnifiquement racheté.

