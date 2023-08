Anthony Edwards ne craint personne, Jayson Tatum drague Damian Lillard

On parle un peu d'Anthony Edwards, de l'envie de Jayson Tatum de jouer avec Damian Lillard et des matches truqués en NBA dans le CQFR du jour.

La Coupe du Monde se poursuit et, en attendant le match de l'équipe de France aujourd'hui (contre l'Iran à 15h30), la rédaction du CQFR se penche sur le Team USA et surtout sur Anthony Edwards. Shai Mamou et Antoine Pimmel discutent aussi de la possibilité d'un transfert de Damian Lillard aux Boston Celtics et évoquent la théorie des matches truqués en NBA.

