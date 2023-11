Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Cavs : 109-91

Magic @ Clippers : 102-118

Spurs @ Suns : 115-114

- Comme d'habitude en ce qui concerne les Spurs et leur match du jour, vous pouvez retrouver un article de Benjamin Moubèche (posté à l'heure où se réveillent les poules et où se... couche Benjamin Moubèche) pour plus de détails et d'analyse. Pour faire court ici, San Antonio a réussi un véritable hold-up à Phoenix, avec un renversement de situation en 9 secondes auquel Victor Wembanyama n'a pas été étranger.

C'est d'abord Victor qui ramène les Spurs à un point en suivant bien un tir manqué de Devin Vassell avec une claquette dunk. Puis Keldon Johnson qui conclut à une seconde de la fin après avoir arraché le ballon des mains de Kevin Durant et réussi l'interception sur un KD hagard. Frank Vogel et les Suns estiment que les arbitres auraient dû siffler faute.

THE SPURS PULL OFF A MIRACLE!

Wemby finishes a putback dunk and then Johnson steals the ball and lays it in for the game ‼️

The Spurs finish the game on an 18-7 (33-19 in the 4Q) 😲 pic.twitter.com/E76VdZVBxX

— NBA (@NBA) November 1, 2023