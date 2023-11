Victor Wembanyama et Keldon Johnson braquent les Suns en 9 secondes

Neuf secondes pour tout bouleverser. Victor Wembanyama franchit le marquage à trois points en même temps que le ballon de Devin Vassell, à neuf secondes du buzzer final. Quand la balle rebondit, il est sous le panier pour s’en saisir et réaliser une claquette impressionnante. Celle-ci est teintée d’une légère déception : les Suns sont toujours en tête d’un maigre point face aux Spurs (113-114), à sept secondes du terme.

San Antonio affichait un déficit de cinq points seulement une minute auparavant. L’équipe texane était même en retard de 20 points à un moment donné du match. Puisque la victoire ne semblait pas lui revenir, Keldon Johnson part s’en emparer de force. Il ne reste que quatre secondes sur l’horloge lorsqu’il arrache le ballon des mains de Kevin Durant. Il n’en reste plus qu’une lorsqu’il la libère, sous le panier, au contact de Josh Okogie. Le tir est réussi : un hold-up des Spurs, victorieux sur le parquet de Phoenix ce mardi (115-114).

THE SPURS PULL OFF A MIRACLE!

Wemby finishes a putback dunk and then Johnson steals the ball and lays it in for the game ‼️

The Spurs finish the game on an 18-7 (33-19 in the 4Q) 😲 pic.twitter.com/E76VdZVBxX

— NBA (@NBA) November 1, 2023