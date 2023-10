Au sortir du match entre les Spurs et les Clippers, Kawhi Leonard a livré son point de vue sur Victor Wembanyama.

Kawhi Leonard n'est pas le plus bavard des joueurs NBA, mais l'ailier des Los Angeles Clippers a presque été bavard au sujet de Victor Wembanyama, qu'il a affronté dimanche. Les Clippers ont nettement dominé les Spurs, mais ce qu'il a vu du prodige français a plutôt impressionné Kawhi.

"Il sera fort. Il est encore tôt dans la saison. Une fois qu'il aura trouvé où il doit prendre ses tirs, qu'il lira mieux les défenses, il sera bon. Il est déjà de plus en plus agressif et il va continuer à s'améliorer.

Je vois la même chose que tout le monde. Il est grand, long, avec une envergure folle, il sait dribbler, tirer et il veut aussi défendre. C'est ce que tu cherches chez un franchise player. Ce n'était que son troisième match cette saison et il va continuer à progresser en comprenant les défenses et la manière dont les adversaires défendent sur lui.

On n'a pas encore parlé, si ce n'est très rapidement pendant le match, mais rien de fou. S'il le souhaite, il peut m'appeler".

Kawhi Leonard n'est sans doute pas le premier nom auquel Victor Wembanyama a pensé pour puiser quelques conseils pour ses débuts en NBA. Mais après tout, Kawhi connaît très bien les Spurs et le fait d'être, pendant un temps, le visage de la franchise. Et puis, c'est un "fun guy", non ?

Victor Wembanyama et les Spurs montrent leurs limites face aux Clippers