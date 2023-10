DE NOTRE CORRESPONDANT À SAN ANTONIO — Victor Wembanyama et Spurs ont reçu une leçon de la part des Clippers ce dimanche, dans une défaite de 40 points (123-83).

Mercredi, lors de la première rencontre de la saison, les Spurs avaient inscrit 43 points dès le premier quart-temps. Ce dimanche, contre les Los Angeles Clippers, ils ont dû attendre le milieu de la troisième période pour atteindre cette marque. Le premier match de Victor Wembanyama et de son équipe à l’extérieur s’est soldé par une défaite de 40 points (123-83), exposant les limites du collectif.

En seulement 26 minutes, « Wemby » a enregistré un modeste total de 11 points (4/10 aux tirs), cumulant autant de rebonds que de pertes de balle (5). Tant sur le plan individuel que collectif, les locaux, menés par Kawhi Leonard (21 points), Paul George (19) et Russell Westbrook (19), n’étaient pas à la portée des jeunes de San Antonio.

« Chacun passe par ces moments où vous avez un mauvais premier quart-temps. Vous ne pouvez pas vous relâcher », a ainsi plaqué Gregg Popovich, en conférence de presse. « C’est quelque chose qu’il faudra apprendre. Jouer sur la route n’est pas la même chose que de jouer à domicile en NBA. Si vous commencez mal, vous n’avez pas le droit de faire encore pire. »

Une leçon d’humilité pour les Spurs

Face à une défense d’élite, le ballon a semblé glisser des mains des Spurs tout au long de la soirée. Avec 25 pertes de balle, ils ont établi un record pour la franchise depuis 2016. Ni Jeremy Sochan, le meneur titulaire (3 passes, 4 ballons perdus), ni Tre Jones (4 passes, 4 ballons perdus) n’ont été à la hauteur dans ce domaine. Ces ballons perdus leur ont été fatals, offrant 34 points aux Clippers.

Les hommes de Popovich ont été confrontés à un obstacle encore insurmontable. Celui-ci leur a bloqué l’accès au panier, limitant leurs tentatives à seulement 10 tirs. Cela les a contraints à s’éloigner du cercle (37 tirs à mi-distance, 33 tirs à trois points). Non seulement San Antonio a été privé de l’une de ses principales armes, mais elle a aussi manqué de réussite à l’extérieur (33,3 % à trois points), à l’inverse de leurs adversaires.

Car en plus de verrouiller les visiteurs en défense, Los Angeles a brillé en attaque. Malgré les efforts défensifs de Victor Wembanyama, solide, et de ses coéquipiers pour la perturber, l’équipe californienne a dominé près du panier (15/17) et a montré une précision remarquable à trois points (16/41). Les vétérans ont donné une leçon d’humilité aux jeunes Texans.

Contre une formation menée par Kawhi Leonard et Paul George, la défaite des Spurs était attendue. « Bien sûr, il y a beaucoup de talent en face, mais cela ne devrait pas être une excuse », a néanmoins assuré Wembanyama, qui devra redresser le tir avant d’affronter les Suns de Kevin Durant, mardi et jeudi. « Je pense qu’il y a des choses sur lesquelles nous pouvons travailler. »

