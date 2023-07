Les résultats de la nuit en Summer League NBA

Raptors - Cavs : 76-99

Hornets - Lakers : 75-93

Knicks - Nets : 80-98

Pistons - Rockets : 101-113

Celtics - Wizards : 98-103

Spurs - Blazers : 80-85

Hawks - Nuggets : 98-93

Pelicans - Warriors : 94-86

---

- Pour ce qui était peut-être son dernier match de l'été, Victor Wembanyama a fini sur une bonne note. Les Spurs ont été battus par les Blazers (privés de Scoot Henderson) à Las Vegas, mais le Français a été beaucoup plus à l'aise et agressif en attaque (27 points à 9/14), tout en étant toujours très dissuasif en défense (12 rebonds, 3 contres, 1 interception) en 27 minutes. Tout n'était pas parfait - son entame de match notamment - et on sent qu'un été de repos et de travail fera du bien au 1st pick 2023. Le public a quand même pu voir par instants la fluidité technique folle et l'impact qui seront normalement les siens en octobre prochain.

Victor Wembanyama displays his tantalizing skillset in his 2nd #NBA2KSummerLeague outing! 27 PTS, 12 REB, 3 BLK pic.twitter.com/Nqw23FEFbL — NBA (@NBA) July 10, 2023

Sidy Cissoko est apparu 22 minutes et, s'il a commis beaucoup de fautes, s'est tout de même fait remarquer en bien : 8 points à 3/3 (dont un 2/2 à 3 points), 2 rebonds, 2 passes et 1 interception. Rayan Rupert a joué 12 minutes en sortie de banc pour Portland et a effectué quelques bons passages défensifs, à défaut d'être à son aise en attaque. Il faut dire que sur l'un de ses tirs du soir à 3 points, il a vu Victor Wembanyama déferler sur lui. Résultat : airball.

- Bilal Coulibaly et les Wizards l'ont emporté face à Boston et le Français a de nouveau sorti un énorme contre et étalé ses qualités athlétiques. Le jeune ailier de Washington a apporté 11 points, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 28 minutes.

Bilal Coulibaly is starting to get VERY comfortable pic.twitter.com/ofoHNoV9Fp — Aram Cannuscio (@AC__Hoops) July 10, 2023

- Pour le contingent français, Ismaël Kamagaté était dans le cinq des Nuggets, qui se sont inclinés face à Atlanta. Le désormais ex-pivot du Paris Basketball a joué 19 minutes pour 4 points, 3 rebonds, 2 contres et 2 passes. Pour rappel, si ses droits appartiennent toujours à Denver, il jouera normalement la saison prochaine à Milan.

- Brandon Miller, le n°2 de la Draft 2023, a vécu une soirée compliquée à la finition lors de la défaite contre les Lakers : 10 pts, 8 rbds, 4 asts à 4/18. Côté californien, Jalen Hood-Schiffino (15 pts, 5 asts) a été intéressant.

- Les Rockets et leur grosse force de frappe sur cette Summer League ont dominé les Pistons (plutôt pas mal armés aussi). Histoire de montrer qu'il était quand même au-dessus du niveau de la compétition, Jabari Smith Jr a sorti la perf de la nuit avec 38 points, 7 rebonds et 6 passes à 13/25, aidé par Tari Eason (26 pts) et Cam Whitmore (21 pts).

