Comme chaque matin, Antoine Pimmel et Shaï Mamou reviennent sur les matches et les faits marquants de la nuit en NBA dans le CQFR vidéo. En ce 11 mai, on discute des deux games 5 New York-Miami et Golden State- Los Angeles, avec Jalen Brunson comme MVP du jour grâce à ses 38 points face au Heat.

Le CQFR en streaming

