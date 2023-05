Le CQFR bien chargé du lundi est servi ! Antoine Pimmel et Shaï Mamou reviennent sur les matches du weekend en NBA.

Comme chaque lundi matin, Antoine Pimmel et Shaï Mamou vous proposent un CQFR bien chargé sur les événements du weekend. Forcément, aujourd'hui, ils reviennent sur les finales de Conférence et leur scénario qu'il était difficile d'anticiper, avec deux possibles sweeps et une tonne de questions autour des Celtics notamment.

Le CQFR en streaming

CQFR : Miami écrase Boston, le Heat aux portes des Finales