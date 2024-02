CQFR : Zion Williamson terrasse les Spurs, Kuminga enchaîne encore

Los Angeles Clippers @ Detroit Pistons : 136-125

Miami Heat @ Washington Wizards : 110-102

Phoenix Suns @ Atlanta Hawks : 120-129

Sacramento Kings @ Indiana Pacers : 133-122

Toronto Raptors @ Houston Rockets : 106-135

Golden State Warriors @ Memphis Grizzlies : 121-101

Orlando Magic @ Minnesota Timberwolves : 108-106

Charlotte Hornets @ Oklahoma City Thunder : 106-126µ

New Orleans Pelicans @ San Antonio Spurs : 114-113

Denver Nuggets @ Portland Trail Blazers :120-108

Zion Williamson a déboulé plein gaz et il n'a pas fait de détails. L'intérieur All-Star s'est lancé vers la raquette adverse et il a réussit à contrôler son corps pour finir de près à 3 secondes du buzzer malgré la présence, entre autres, de Victor Wembanyama. Son panier a donné la victoire aux Pelicans contre les Spurs (114-113).

ZION FOR THE WIN 😤 pic.twitter.com/v3VlE7VZ4s — NBA TV (@NBATV) February 3, 2024

Williamson a terminé avec 33 points. Wembanyama a réussi un nouveau double-double : 16 points, 14 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 3 blocks.

Les Spurs passent à un tir des Pelicans : une question de perspective

Encore une prestation élite pour Jonathan Kuminga. Son huitième match de suite à 20 points ou plus. Il a mis 29 contre les Grizzlies, pour une victoire des Warriors à la clé (121-101). Il a aussi signé le poster de la soirée.

JONATHAN KUMINGA POSTER SLAM 💥 pic.twitter.com/xVdzbU2oDC — NBA TV (@NBATV) February 3, 2024

Gros comeback du Magic, vainqueur des Timberwolves (108-106) après avoir compté jusqu'à 17 points de retard. Minnesota, l'une des pires équipes en attaque dans les quatrièmes quart-temps, n'a marqué que 18 points dans les 12 dernières minutes. Paolo Banchero a inscrit 23 points, Franz Wagner 19 et Wendell Carter 18. Du côté des Wolves, Rudy Gobert a été excellent avec ses 22 points et 16 rebonds. Mais ses coéquipiers ont perdu 18 ballons (dont 6 TO pour Karl-Anthony Towns).

Nikola Jokic a fait son retour dans la rotation des Nuggets et il a été brillant. Le double MVP a compilé son 15e triple-double de la saison : 27 points, 22 rebonds 12 passes en plus de la victoire contre les Blazers (120-108). Le rookie Scoot Henderson a inscrit 30 points en sortie de banc pour Portland.

Non retenu pour le All-Star Game, Trae Young était sans doute encore plus motivé à briller la nuit dernière. Il a répondu à sa non sélection en claquant 32 points et 15 passes tout en menant les Hawks à la victoire contre les Suns (129-120). Il a surtout converti 12 de ses 17 tentatives aux tirs, avec même 7 sur 11 derrière l'arc. Kevin Durant a compilé 35 points, 8 rebonds et 8 passes pour Phoenix.

Qui sont les vrais snobés du All-Star Game ?

Nouveau record pour Domantas Sabonis (lui aussi snobé pour le All-Star Game) avec un 30e double-double consécutif enregistré lors de la victoire des Kings contre les Pacers (133-122). Le pivot a compilé 26 points et 12 rebonds et sa série est la plus longue dans l'Histoire de la franchise de Sacramento. Il a ainsi fait mieux qu'Oscar Robertson. Quatre joueurs des Kings ont marqué 20 points ou plus : 25 pour De'Aaron Fox, 23 pour Malik Monk, 22 pour Harrison Barnes et donc 26 pour le Lituanien. Bennedict Mathurin a mis 31 points. Tyrese Haliburton, de retour de blessure et limité en minutes, est sorti du banc pour les Pacers.

Septième victoire au cours des huit derniers matches pour les Clippers, vainqueurs des Pistons, la lanterne rouge en NBA (136-125). Kawhi Leonard a inscrit 21 de ses 33 points en première mi-temps et les Angelenos ont pu compter sur l'apport de leur banc, à l'image des 23 points et 9 passes de Russell Westbrook. L'ancien MVP est devenu le 25e joueur de l'Histoire de la NBA à atteindre la barre des 25 000 points en carrière. Jaden Ivey a inscrit 28 points pour Detroit. Killian Hayes n'a pas joué du tout et son départ semble imminent.

Le Thunder a repris la première place de la Conférence Ouest en battant les Hornets (126-106) grâce aux 31 points du métronome Shai Gilgeous-Alexander (11 sur 15 aux tirs). Il a aussi distribué 9 passes, volé 3 ballons et bloqué 3 tirs. Les Français Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont profité de l'écart au score pour avoir du temps de jeu. Le premier a marqué 11 points à 4 sur 5 aux tirs et le second a fini avec 3 points et 4 rebonds.

Succès assez large des Rockets contre les Raptors (135-106) avec encore une fois une belle prestation de Cam Whitmore. Le rookie a inscrit 25 points en sortie de banc, sa meilleure performance de la saison. Il a planté 24, 19, 20, 17 et donc 25 pions sur ses cinq dernières sorties. Une montée en puissance intéressante pour Houston. Alperen Sengun a fini avec 24 points, 13 rebonds et 8 passes.

Malgré de la maladresse, le Heat a battu les Wizards (110-102) pour enchaîner un deuxième succès consécutif. Jimmy Butler, lui, s'est montré efficace. Il a inscrit 24 points à 7 sur 10 aux tirs. Bilal Coulibaly a marqué 5 points pour Washington.