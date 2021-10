Cuban encense Steph Curry, une amende à venir ?

Mark Cuban ne doit pas être à 50 000 dollars près. C'est sans doute pour cela qu'il a pris le risque de prendre une amende pour tampering lors de son passage dans le podcast de Kyle Brandt chez The Ringer. Invité à donner le nom de l'adversaire qu'il aimait le plus battre et face auquel il aimait le moins perdre, le propriétaire des Dallas Mavericks s'est exposé à une sanction, aussi stupide soit-elle.

Cuban a rapidement cité un joueur face auquel les Mavs ne se sont pourtant pas retrouvés en playoffs depuis 2006 : Stephen Curry.

"Avant, j'aurais dit n'importe quel joueur des Spurs. Mais aujourd'hui, c'est probablement Stephen Curry. Steph est tellement incroyable. Il fait ça depuis longtemps et a un paquet de bagues. Avec lui, on ne sait jamais ce qui va se passer. Un match n'est jamais terminé s'il se trouve sur le terrain".

On a déjà vu Adam Silver et la ligue envoyer des prunes pour moins que ça. Il est dans tous les cas lamentable qu'un proprio, un coach, ou un autre joueur ne puisse pas exprimer un avis positif sur un joueur sans devoir passer à la caisse. Cuban sait pertinemment qu'il n'a aucune chance de recruter Stephen Curry et le mal ne paraît pas bien grand...

Le businessman texan a aussi expliqué que dans ses premières années en NBA, c'était Shaquille O'Neal qui tenait ce rôle de source de motivation à ne pas perdre. Un autre genre d'énergumène, bien plus vocal dans son trashtalk...

Stephen Curry, son bel hommage sur la longévité de LeBron James