Curry, Thompson & Green, Steve Kerr ne lâche pas son trio

Malmenés par les Los Angeles Lakers (1-3) en Playoffs, les Golden State Warriors sont à 1 défaite de l'élimination. A 1 défaite de la fin d'une dynastie ? Il s'agit d'une possibilité... En tout cas, sous la forme connue avec le trio composé par Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

En effet, dans l'hypothèse d'un échec face aux Lakers, les dirigeants des Dubs risquent de se poser des questions sur l'avenir de cette association. On pense notamment cas Green, très certainement agent libre cet été.

Mais de son côté, l'entraîneur des Warriors Steve Kerr croit toujours à ce trio.

"Si je me dis que c'est la dernière fois que je vais diriger ce trio dans l'hypothèse d'une élimination ? Non. Non. Cela n'a jamais traversé mon esprit. J'ai joué dans cette fameuse équipe aux Bulls, 'The Last Dance'.

D'après mon expérience, même si tout le monde dit désormais 'pourquoi cette équipe n'a pas continué ensemble ?', cette équipe était finie. Emotionnellement et mentalement, il n'y avait plus rien... Et je n'ai pas du tout ce sentiment pour cette équipe.

Ces gars, Steph, Klay et Draymond, ils ont encore beaucoup à donner sur les années à venir. Je n'ai jamais eu besoin de penser à ça", a assuré Steve Kerr pour 95.7 The Game's "Willard and Dibs".