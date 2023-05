Stephen Curry est clutch, mais pas dans les 45 dernières secondes

En ratant ses deux tentatives pour la gagne, Stephen Curry a alourdi son bilan dans les moments les plus chauds des playoffs.

Stephen Curry peut faire basculer une rencontre en un rien de temps. Il suffit d'un espace pour qu'il prenne un tir lointain. Un panier pour tout changer. Et aucune défense n'aimerait le laisser prendre sa chance dans les moments les plus chauds d'un match. Et pourtant... son historique en playoffs ne témoigne pas en sa faveur (ses quatre titres, en revanche, parlent d'eux-mêmes). En effet, avec ses deux tirs pour la gagne raté lors du Game 4 contre les Los Angeles Lakers lundi soir, la superstar des Golden State Warriors affiche un bilan très peu flatteur dans ces situations.

Il pointe à... 0 sur 12 lorsqu'il s'agit de faire passer son équipe devant au score dans les 45 dernières secondes d'une rencontre de playoffs. Et même 0 sur 14 en élargissant aux 50 dernières secondes. Par contre, ça n'a pas empêché Golden State de s'imposer quatre fois sur onze. Mais ça donne tout de même un bilan qui ne colle pas avec sa réputation.

Après, ça ne fait pas tout. Kobe Bryant a longtemps été considéré comme un joueur ultra clutch tout en ayant une adresse catastrophique dans les derniers instants d'un match. Parfois, c'est l'image que renvoie un joueur qui compte, parce qu'il pèse sur les nerfs de la défense. Pour la petite comparaison inutile, LeBron James est à 15 sur 27 dans les 45 dernières secondes quand il a l'occasion de mettre son équipe au contrôle.