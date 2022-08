Cuttino Mobley a 47 ans mais il taffe encore des joueurs NBA (coucou Christian Wood)

Cuttino Mobley a de très beaux restes et il l'a montré dans un pick up game avec quelques pros comme Christian Wood.

Bon, ce ne sont que des extraits et on ne sait pas ce que les autres interactions entre Cuttino Mobley et Christian Wood dans ce pick up game ont donné. Mais quand même... A bientôt 47 ans, l'ancien joueur des Houston Rockets, 10 saisons en NBA avant une retraite causée par un souci cardiaque, a de sacrés beaux restes.

A plusieurs reprises, Wood, qui a rejoint Dallas à l'intersaison, et les autres adversaires de Mobley, n'arrivent absolument pas à l'empêcher de scorer ou de délivrer une passe décisive. L'ex-shooting guard qui tournait à 16 points de moyenne en carrière est affûté grâce à sa participation à la BIG3 League depuis sa création. Il est le capitaine de l'équipe POWER, championne en 2018.