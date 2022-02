Dajuan Wagner, la carrière gâchée du prodige aux 100 pts dans un match

Dajuan Wagner, bientôt quadra, n'a pas eu le succès en NBA que son talent fou pouvait lui laisser espérer. On parle d'un joueur capable de marquer 100 points dans un match, même si c'était en high school.

Dajuan Wagner fête ses 39 ans aujourd'hui. Si ce nom ne vous dit rien, c'est sans doute parce que sa carrière en NBA n'a pas été à la hauteur des attentes folles déclenchées par ses performances au lycée de Camden, dans le New Jersey.

Drafté en 6e position à sa sortie de Memphis (où il a été coaché par John Calipari) par les Cleveland Cavaliers en 2002 (l'une des Drafts les plus faiblardes de l'histoire), Wagner a été freiné puis complètement stoppé par des problèmes de santé. Son tandem avec LeBron James aurait pu être l'un des plus excitants de la ligue, mais le sort en a décidé autrement.

Mais avant ça, le meneur était un phénomène capable d'exploser des records à la pelle. La légende de Dajuan Wagner est née un soir de match avec son école de Camden, lorsqu'il a inscrit 100 points lors d'un match avec les Panthers.

C'est avec des exploits de ce genre qu'il est devenu l'un des prospects les plus convoités du pays, avec des comparaisons allant jusqu'à Allen Iverson. La suite n'a pas été aussi brillante, mais Wagner n'a pas été épargné par les pépins. En 2005, il s'était notamment fait retirer près de la moitié du colon, l'empêchant de briller avec les Warriors pour une pige quelques mois plus tard.

Le fils de Dajuan Wagner, DJ Wagner, 16 ans, est lui aussi un petit phénomène de lycée dans la classe 2023 et est considéré comme l'un des meilleurs joueurs américains de sa catégorie. Le meilleur, même, selon certains médias spécialisés.

Son paternel est à ses côtés pour veiller à ce que sa progression se fasse dans de bonnes conditions et on devrait réentendre le nom de Wagner dans les plus hautes sphères du basket national dans les années à venir.

