Dallas impressionne avec ses nouvelles recrues – CQFR

Le CQFR du lundi 12 février 2024 est en ligne, avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou.

Antoine Pimmel et Shaï Mamou lancent le premier CQFR de la semaine en évoquant les deux matches de la nuit, mais aussi la belle impression laissée par les Mavs new look, ou l'arrivée de Spencer Dinwiddie chez les Lakers.

Deadline NBA : Tous les trades et infos

