La deadline des trades est passée en NBA. Retrouvez ici tous les mouvements effectués dans les dernières heures.

Jeudi 8 février

Victor Oladipo coupé par les Grizzlies !

L'époque où Victor Oladipo était All-Star semble aujourd'hui bien loin. Arrivé à Memphis dans le transfert de Steven Adams, l'arrière a été coupé par les Grizzlies.

Bruce Brown et Andre Drummond ne bougent pas

Parmi les candidats les plus probables pour un transfert, Bruce Brown et Andre Drummond n'ont finalement pas bougé. Les Raptors pourront toujours tenter de bricoler quelque chose d'autre avec la team option à 23 millions de dollars de Brown cet été.

PJ Tucker a l'intention de rester

Alors qu'il espérait être transféré avant la trade deadline, PJ Tucker est finalement resté aux Clippers. Il n'a cependant pas l'intention de demander un buyout et restera avec l'équipe jusqu'à la fin de la saison, selon Chris Haynes du Bleacher Report.

Cory Joseph retourne à Indiana

Au buzzer, les Warriors ont fini par réaliser un transfert, mais il n’est certainement pas à la hauteur de ce que les fans pouvaient espérer. Ils ont envoyé Cory Joseph aux Pacers, où il a déjà joué deux saisons complètes de 2017 à 2019, en échange d’un second tour de draft.

Des mouvements sur le fil à Boston

Les Boston Celtics bougent à la marge avant la deadline. Ainsi, Jaden Springer a été récupéré en provenance des Philadelphia Sixers contre un choix au second tour de la Draft. Dans un autre trade, Dalano Banton part aux Portland Trail Blazers en l'échange d'un choix très protégé au second tour.

Les Raptors vont couper Spencer Dinwiddie

Masai Ujiri va vraiment devoir rendre des comptes... Arrivé en provenance des Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie va être coupé par les Toronto Raptors ! Pourquoi ? Car les Canadiens ne veulent pas lui payer un bonus de 1,5 million de dollars selon ses matches jouées. Un joueur décevant cette saison, mais qui risque de susciter de gros intérêts sur le marché des joueurs libres. Les Lakers seraient notamment sur le dossier, selon Dan Woike du Los Angeles Times.

Robin Lopez envoyé aux Kings, avant d’être coupé

On attendait les Milwaukee Bucks actifs afin de participer à la course à l’armement à l’Est... Après l’arrivée de Patrick Beverley, la franchise du Wisconsin s’est séparée de Robin Lopez, envoyé aux Sacramento Kings avec de l’argent, selon Adrian Wojnarowski. De cette manière, les Bucks économisent des sous et ouvrent un spot pour un joueur libre (à suivre). De son côté, Lopez va être coupé.

Doug McDermott de retour aux Pacers

Les Spurs ont fini par bouger. Ils ont envoyé Doug McDermott aux Pacers, où il a passé trois saisons, en échange de Marcus Morris, le second tour de la draft 2029 des Clippers, ainsi que du cash.

Dejounte Murray reste aux Hawks !

Présent dans les rumeurs depuis plusieurs semaines, Dejounte Murray était annoncé sur le départ des Atlanta Hawks. Malgré des discussions avec plusieurs équipes, dont les Los Angeles Lakers et les New Orleans Pelicans, un mouvement ne se concrétisera pas ! L'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski se montre catégorique : Murray reste à Atlanta. Rendez-vous cet été ?

DeMar DeRozan clame son amour pour les Bulls

En fin de contrat, DeMar DeRozan devrait être un candidat logique à un trade. Pourtant, les Chicago Bulls ont toujours donné le sentiment de le retenir. Et une raison peut justifier cette attitude : l'arrière veut rester ! Ce jeudi, le vétéran a fait savoir son envie de prolonger chez les Bulls. Un intérêt mutuel ?

Encore vingt minutes…

Avant la deadline fixée à 21 h en France, il reste encore du temps pour des surprises. Les Hawks discutent toujours de transferts pour Dejounte Murray, et les Raptors pour Bruce Brown, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Fin du marché pour les Rockets ?

A l'approche de la deadline des trades à 21h, les équipes commencent doucement à laisser filtrer une éventuelle fin des mouvements. Et selon le journaliste de The Athletic Kelly Iko, les Houston Rockets n'ont pas prévu de bouger. L'actuel 12ème à l'Ouest ne devrait donc pas se renforcer pour tenter d'arracher le Play-In.

Jordan Clarkson est parti pour rester

Malgré les récentes discussions autour d'un potentiel transfert, Jordan Clarkson devrait rester au Jazz après la trade deadline, selon Tony Jones de The Athletic. Il reste encore deux ans de contrat à l'ancien Sixième homme de l'année, et Utah n'a pas besoin de se précipiter.

Danuel House aussi coupé par les Pistons

Récupéré par les Detroit Pistons en provenance des Philadelphia Sixers plus tôt dans la soirée, Danuel House ne posera pas les pieds à Motor City. Après Joe Harris et Killian Hayes, les Pistons l'ont également coupé, selon Shams Charania. Sans surprise, il suscite déjà l'intérêt de plusieurs prétendants.

Herb Jones, une clé dans un deal de Dejounte Murray ?

On le sait, les New Orleans Pelicans ont lancé des discussions avec les Atlanta Hawks pour Dejounte Murray. Mais les négociations se sont calmées ces dernières heures... Dans les pourparlers, les Hawks ont réalisé en tout cas une demande claire d'après Shams Charania : Herb Jones doit obligatoirement se retrouver dans le package.

Journée calme pour les Lakers

Selon Chris Haynes du Bleacher Report, les Lakers n'ont pas l'intention de bouger aujourd'hui. Ils devraient attendre l'été pour récupérer une star dans un transfert, avec trois premiers tours de draft disponibles.

Killian Hayes lâché par les Pistons !

Oh la violence du mouvement ! Killian Hayes ne sera pas échangé par les Detroit Pistons... qui ont décidé de le libérer , selon The Athletic ! Le #7 pick de la Draft NBA, après un énorme échec à Motor City, va avoir la possibilité de se relancer avec le choix de sa future équipe. De belles opportunités à venir encore dans la Ligue pour le Français ?

Harry Giles III coupé par les Nets

Avec tous les mouvements réalisés par les Brooklyn Nets, il faut faire de la place. Et d'après le journaliste de TNT Chris Haynes, la franchise a décidé de couper Harry Giles III. Le joueur de 25 ans a très peu joué (16 matches pour 5 minutes de moyenne) cette saison.

Patrick Beverley envoyé aux Bucks

Un transfert de Patrick Beverley annoncé... par lui-même ! Le joueur quitte les Philadelphia Sixers pour les Milwaukee Bucks. Dans le même temps, Cameron Payne et un choix au second tour de Draft en 2027 font le chemin inverse.

Les Suns pour Royce O'Neale

Avec une volonté de se renforcer sur cette deadline, les Phoenix Suns s'activent ! Selon Shams Charania, la formation de l'Arizona met la main sur Royce O'Neale des Brooklyn Nets. Le prix ? Trois choix au second tour de la Draft. Dans ce trade, les Suns récupèrent aussi David Roddy, alors que les Memphis Grizzlies obtiennent un "pick swap". Les détails sont incertains, mais Chimezie Metu, Jordan Goodwin, Yuta Watanabe et Keita Bates-Diop vont quitter Phoenix.

PJ Washington renforce les Mavs !

On le savait, les Dallas Mavericks voulaient animer cette deadline ! Et selon le journaliste de The Athletic Shams Charania, les Texans ont récupéré PJ Washington en provenance des Charlotte Hornets. Dans le même temps, Grant Williams, Seth Curry et un choix au premier tour de la Draft filent en Caroline du Nord.

Dennis Schroder file aux Nets

Les Toronto Raptors ont décidé de s'activer sur cette deadline. Après Kelly Olynyk, la franchise canadienne met la main sur Spencer Dinwiddie en provenance des Brooklyn Nets. Dans cet échange, Dennis Schroder et Thaddeus Young font le chemin inverse, d'après Adrian Wojnarowski.

Des discussions pour Jordan Clarkson...

Après le départ de Kelly Olynyk, le Utah Jazz va-t-il faire un grand ménage ? Avec potentiellement un "tanking" activé, Jordan Clarkson pourrait mettre les voiles. En tout cas, d'après l'insider Tony Jones, les discussions continuent concernant l'ex-joueur des Los Angeles Lakers. En sortie de banc, il peut représenter un renfort intéressant pour un prétendant aux Playoffs.

PJ Tucker veut absolument quitter les Clippers

PJ Tucker a décidé d'être très clair : il veut absolument quitter les Los Angeles Clippers. Incapable de trouver sa place chez les Californiens depuis son arrivée en provenance des Philadelphia Sixers, l'intérieur souhaite partir "dans une équipe où l'on a besoin" de lui, auprès d'Andscape. Buy-out à venir ?

Kyle Kuzma ne bougera pas...

Les Washington Wizards en ont probablement marre de recevoir des appels pour Kyle Kuzma. Très apprécié par les Dallas Mavericks, l'intérieur ne bougera pas sur cette deadline selon le discours tenu par la franchise de DC, d'après l'insider Marc Stein.

Evan Fournier QUITTE enfin les Knicks !

Oh la bonne surprise ! Dans le cadre du trade entre les Pistons et les Knicks, New York a réussi un joli en obtenant Bojan Bogdanovic. Mais surtout, Evan Fournier et Malachi Flynn filent aux Pistons ! Pour le Français, il faut espérer un buy-out pour une équipe plus ambitieuse, mais c'est déjà ça !

Daniel Gafford arrive aux Mavs

Un échange entre deux intérieurs ! Daniel Gafford prend la direction des Dallas Mavericks en provenance des Washington Wizards. La franchise de DC obtient Richaun Holmes et un pick de Draft (qui n'a pas été précisé), par Adrian Wojnarowski.

Alec Burks de retour aux Knicks

Courtisé sur cette deadline, l'arrière Alec Burks quitte les Detroit Pistons pour effectuer son retour aux New York Knicks. Pour le récupérer, NY a sacrifié Quentin Grimes et deux choix au second tour de la Draft, selon Adrian Wojnarowski.

Danuel House aux Pistons

Adrian Wojnarowski rapporte que les Sixers envoient Danuel House et un second tour 2024 (qu’ils détiennent via les Knicks) aux Detroit Pistons. Ils libèrent de la masse salariale pour signer après la deadline un joueur qui aura fait un buyout. Kyle Lowry ?

Gordon Hayward : accord imminent entre OKC et Charlotte

Selon Shams Charania, l'Oklahoma City Thunder serait tout proche d'un accord avec les Charlotte Hornets pour faire venir Gordon Hayward. Pour Wojnarowski, c'est Tre Mann, Davis Bertans et Vasilije Micic qui seraient envoyés aux Hornets. Avec aussi un choix de Draft, qui n'a pas été précisé.

Olynyk : Accord imminent entre le Jazz et les Raptors

Les Toronto Raptors et Utah Jazz sont en train de finaliser un trade qui envoie Kelly Olynyk et Ochai Agbaji au Canada en échange de Kira Lewis, Otto Porter et un premier tour de draft en 2024. C’est Wojnarowski qui rapporte l’info.

Discussion à l'arrêt entre NOLA et ATL

Selon Chris Haynes, les discussions entre les Pelicans et les Hawks pour un trade de Dejounte Murray n'ont pas progressé et sont donc interrompues.

Buddy Hield aux Sixers !

Les Indiana Pacers envoient Buddy Hield aux Philadelphia Sixers. Ils reçoivent en échange Marcus Morris, Furkan Korkmaz et trois seconds tours.

Les Sixers sur DeMar DeRozan

Dans « The Woj Pod », Adrian Wojnaorwski affirme que les Sixers continuent d’être agressifs dans les dernières heures avant la deadline. Et révèle qu’ils ont discuté ces derniers jours avec les Chicago Bulls pour un trade de DeMar DeRozan.

Miles Bridges refuse de partir

Rich Paul a expliqué à Brian Windhorst que son joueur Miles Bridges n’acceptera aucun trade et restera aux Charlotte Hornets jusque’à la fin de cette saison. Il dispose en effet d’un droit de veto. Il sera unrestricted free agent cet été.

Les Pelicans dans la course pour Dejounte Murray ?

Plusieurs insiders dont Jake Fisher et Wojnarowski font état de discussions poussées entre les Hawks et NOLA, qui vise Dejounte Murray. Les Pels auraient également un oeil sur Clint Capela et Onyeka Okongwu.

Miles Bridges parti pour rester ?

Malgré l’intérêt de plusieurs franchises et les déclarations de Windhorst la veille, les Charlotte Hornets devraient conserver Miles Bridges. Il sera free agent à la fin de la saison et les Hornets espèrent le re-signer.

PJ Washington vers les Mavs ?

Les Dallas Mavericks étaient intéressés par Kyle Kuzma. Mais comme ça ne devrait pas se faire, ils ont intensifié leurs discussions avec les Charlotte Hornets autour d’un trade pour PJ Washington.

Plusieurs équipes s’intéressent à Kelly Olynyk. Les Golden State Warriors seraient parmi elles, selon Adrian Wojnarowski.

Les Sixers étaient intéressés par Alec Burks et Bojan Bogdanovic, mais les discussions entre les équipes ont cessé mercredi soir. Philly est malgré tout attendue comme l’une des équipes actives avant cette deadline.

Mercredi 7 février

Trade entre les Wolves et les Pistons

Les Minnesota Timberwolves ont envoyé Shake Milton, Troy Brown Jr. et un second tour de Draft 2030 au Detroit Pistons pour l’arrière Monte Morris.

Les Lakers trop gourmands ?

Selon Brian Windhorst, D’Angelo Russell n’a pas encore été tradé parce que les équipes ne veulent pas D-Lo seul. Et les Lakers ne sont pas prêts à envoyer d’autres assets pour le moment.

Xavier Tillman aux Celtics

Les Memphis Grizzlies ont envoyé l’ailier Xavier Tillman aux Boston Celtics en échange de deux seconds tours de Draft (2027 et 2030) et de Lamar Stevens.

Pas de moves pour les Golden State Warriors ?

Selon Adrian Wojnarowski, si les Warriors se renseignent sur des joueurs, ils pourraient attendre l’été prochain avant de bouleverser l’effectif. Leur meilleure chance de progresser serait en interne.

Fontecchio aux Pistons

Le Jazz a envoyé Simone Fontecchio aux Detroit Pistons. Le Jazz récupère un second tour 2024, Kevin Knox II et les droits sur Gabriele Procida.

Miles Bridges transféré ?

Pour Brian Windhorst, Miles Bridges pourrait quitter les Charlotte Hornets avant la deadline. A noter tout de même que le joueur a un droit de veto sur tout deal potentiel puisqu’il a signé un contrat d’un an.

Une nouvelle équipe pour P.J. Tucker ?

Les Clippers cherchent une équipe à qui envoyer P.J. Tucker, qui souhaite partir, selon Brian Windhorst. Mais sa player option à 11 millions de dollars pour 2024-25 ne leur facilite pas la tâche.

Bruce Brown déjà sur le départ ?

Selon Adrian Wojnaorowski, les Toronto Raptors pourrait transférer Bruce Brown. Soit à la deadline, soit cet été.

Pas d’offre intéressante pour Dejounte Murray ?

D’après Adrian Wojnarowski, les Hawks n’auraient pas reçu une offre avec plusieurs premiers tours de draft comme espéré.