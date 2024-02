Les Timberwolves ont trouvé leur nouveau meneur remplaçant

À moins de 24 heures de la trade deadline, les équipes commencent à s’activer. Les Timberwolves en ont profité pour renforcer leur banc, en récupérant Monte Morris en provenance des Pistons.

The Detroit Pistons are finalizing a deal to send guard Monte Morris to the Minnesota Timberwolves, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/9367Rn2iFz — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2024

Minnesota a envoyé Shake Milton, Troy Brown Jr, et leur deuxième tour de la draft 2030 à Detroit en échange du meneur, selon Shams Charania de The Athletic et Adrian Wojnarowski d’ESPN. Morris (28 ans) est dans la dernière année de son contrat, avec un salaire de 9,8 millions de dollars, et deviendra agent libre à la fin de la saison.

Les Timberwolves cherchaient un renfort au poste de meneur sur le marché des transferts. Lorsque Mike Conley quitte le terrain, l’attaque de Minnesota a tendance à s’effondrer. Ainsi, le président Tim Connelly a fait appel à l’un de ses anciens joueurs aux Nuggets — l’un de ses favoris — pour apporter davantage de stabilité à la second unit.

Morris n’a joué que dans six matches cette année, avec les Pistons, et était clairement sur le départ. En 2022-2023, pour sa première saison en dehors de Denver, il affichait des moyennes de 10,3 points et 5,3 passes décisives en 27,3 minutes par match, avec un pourcentage de réussite de 38,2 % à trois points. Il passera de l'équipe la moins bien classée de la ligue, avec un bilan de 6-43, à la troisième mieux classée de l’Ouest, avec un bilan de 35-16, portée par Anthony Edwards, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns.

