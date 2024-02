Evan Fournier quitte les Knicks, Bogdanovic et Burks arrivent !

Dans le cadre d'un deal très intéressant pour les New York Knicks, l'arrière Evan Fournier a pris la direction des Detroit Pistons.

Pour les Français, il s'agit d'une délivrance ! Ecarté de la rotation par l'entraîneur Tom Thibodeau depuis novembre 2022, l'arrière Evan Fournier n'avait plus aucun avenir aux New York Knicks. Et sur cette deadline, le Tricolore a été tradé !

En effet, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'ancien joueur du Orlando Magic prend la direction des Detroit Pistons. Et dans le cadre d'un bel échange ! En effet, les Knicks ont réussi à récupérer Alec Burks et Bojan Bogdanovic.

En plus de Fournier, la franchise de Motor City met la main sur Quentin Grimes, Malachi Flynn et deux choix au second tour de la Draft. Concernant l'international français, un départ des Knicks, peu importe la destination, représente déjà une bonne nouvelle.

Une question va tout de même se poser : quel avenir pour lui à Detroit ? Est-ce qu'il figure réellement dans les plans des dirigeants ? De son côté, Evan Fournier pourrait ouvrir la porte à un buy-out afin de rejoindre une formation plus ambitieuse. Dans tous les cas, sa situation se débloque et on peut s'en féliciter à l'approche des Jeux Olympiques de Paris.

Pour les Knicks, quel mouvement ! On le savait, NY ne comptait plus sur Grimes, qui avait une belle valeur sur le marché. Et malgré une folle concurrence, ils ont donc réussi à obtenir Burks et Bogdanovic. Deux éléments qui vont être immédiatement précieux dans la rotation.

Même dans l'optique des Playoffs, l'actuel 4ème de la Conférence Est va commencer à faire peur à certaines équipes...

