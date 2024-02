Buddy Hield vient renforcer les Sixers

Après des mois de rumeurs, Buddy Hield a finalement quitté l’Indiana. Incapables de s’entendre sur une extension de contrat, la rupture entre les deux parties semblait inévitable. La franchise a donc choisi de se séparer de l’arrière dès maintenant pour éviter de le perdre sans contrepartie cet été.

Hield se dirige donc vers Philadelphie, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN. En retour, les Pacers recevront Marcus Morris, Furkan Korkmaz et trois seconds tours de draft. Les trois joueurs impliqués dans le transfert ont tous des contrats expirants et deviendront agents libres cet été.

The Indiana Pacers are trading Buddy Hield to the 76ers for Marcus Morris, Furkan Korkmaz and three second-round picks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024