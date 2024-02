Joel Embiid a été opéré, on saura dans un mois

Joel Embiid est passé sur le billard ce mardi, afin d'être opéré du genou gauche après sa blessure au ménisque contractée face aux Golden State Warriors il y a quelques jours. Le MVP 2023 n'est pas encore forfait pour le reste de la saison et la franchise de Pennsylvanie a même annoncé qu'il serait réévalué dans un mois environ, début mars.

Le premier checkpoint n'est donc pas si éloigné pour le Camerounais, ce qui laisse penser qu'un comeback avant les playoffs, qui débuteront le 20 avril, est possible. Sans Joel Embiid, les Sixers se sont encore inclinés lundi, à domicile, face à Dallas. Ce qui est certain, c'est que l'intérieur de Philadelphie ne réalisera pas le back to back pour le MVP, puisqu'il n'aura pas atteint le total minimum de 65 matches joués pour être éligible.

Avant sa blessure, Embiid tournait à 35.3 points, 11.3 rebonds et 5.7 passes de moyenne.