Les Mavericks encore mis à l’amende… parce que leur banc est trop chaud

Nouvelle sanction pour le banc électrique des Dallas Mavericks. La franchise a reçu une amende de 100 000$ pour ses remplaçants apparemment trop enthousiastes. Plusieurs joueurs et un coach auraient empiété à plusieurs reprises sur le terrain pendant le Game 2 face aux Golden State Warriors. Un comportement contraire aux règles de bienséance de la NBA.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/2QwEdJvNcY

— NBA Communications (@NBAPR) May 22, 2022