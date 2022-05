Luka Doncic a pris l'un des plus gros dunks de l'année dans la poire dimanche. ll a félicité son bourreau : Andrew Wiggins.

A la place de Luka Doncic, certains auraient peut-être été aigri au sortir du game 3 perdu contre les Warriors. Par la défaite, déjà, alors que le Slovène a inscrit 40 points, mais aussi par la question d'un journaliste sur l'action la plus spectaculaire du match : le dunk d'Andrew Wiggins sur la truffe de la superstar de Dallas.

Doncic aurait pu se victimiser et critiquer la décision des arbitres, qui avaient initialement sifflé une faute offensive contre l'ailier de Golden State, avant de considérer que le geste avec son bras était involontaire et faisait partie de l'action. Il a plutôt choisi de saluer la séquence et son côté spectaculaire.

"J'ai été un peu touché sur son dunk, mais je ne vais pas vous mentir, c'était impressionnant. J'ai revu la vidéo tout à l'heure et... wow. C'était assez incroyable. J'aimerais savoir décoller comme ça", a déclaré Luka Doncic devant la presse après le match.

Malgré ses 40 points et sa copie encore très complète, le playmaker des Mavs n'a pas réussi à empêcher son équipe d'être menée 3 à 0 et d'être aux portes de l'élimination. Doncic n'est généralement pas du genre à se satisfaire du manque d'expérience pour excuser des défaites, mais il a affiché de la lucidité face à cette situation.

"C'est la première fois que je suis en finale de Conférence en NBA. Je n'ai que 22 ans, donc je continue de beaucoup apprendre", a-t-il conclu.

Wiggins postérise Doncic pour l'un des plus gros dunks des playoffs