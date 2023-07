Damian Lillard à Miami, c’est tout sauf fait…

Damian Lillard a beau rêver de jouer pour le Miami Heat, les Blazers ne lui feront aucune fleur et cherchent le meilleur deal possible pour eux.

Lorsque Damian Lillard a officiellement demandé son trade ce weekend, l'idée générale était que les Blazers feraient tout pour l'envoyer vers la destination de son choix. Problème, le Miami Heat - que souhaite rejoindre le meneur All-Star - est l'une des équipes avec le moins d'atouts pour faire une offre convaincante. Et du coup, l'atmosphère semble avoir un peu changé maintenant que la requête est passée dans le domaine du public. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Portland n'a finalement pas prévu de favoriser le Heat.

"Les Blazers ont bien dit aux équipes qui les ont contactés qu'ils étaient ouverts à l'idée de faire du business avec qui que ce soit. Damian Lillard n'a pas de clause de non-trade et pas de contrôle sur sa destination. Les Blazers essaient de trouver le meilleur deal possible pour eux, avec un assortiment de jeunes joueurs, de picks de Draft et d'options pour alléger leur salary cap. Ce ne sera pas une opération rapide et Miami n'a pas d'avantage sur la concurrence".

Voilà qui risque de climatiser un peu les fans du Heat, forcément heureux à la base de savoir que Lillard avait envie de rejoindre leur équipe. Les autres courtisans que l'on connait avec certitude, même si les packages qu'ils peuvent proposer ne sont pas tous convaincants : les Brooklyn Nets, les San Antonio Spurs, les Los Angeles Clippers et les Philadelphie Sixers.

Il faut, d'après Woj, se préparer à ce que le feuilleton dure un peu, le temps que les Blazers reçoivent l'offre qu'ils attendent pour se séparer du joueur le plus populaire de leur histoire. Il n'est même pas impossible que les choses trainent en longueur et que l'on voit Damian Lillard au training camp de la franchise ou même à la reprise. On a déjà vu dans un passé récent des dossiers complexes qui ne trouvaient leur résolution que quelques mois plus tard, à l'image de Ben Simmons ou James Harden. On espère quand même que les relations entre Lillard et la franchise resteront assez cordiales pour que tout se fasse en bonne intelligence.

Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures