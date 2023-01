Damian Lillard agacé que l’on croit qu’il veut des recrues à Portland

Damian Lillard et les Blazers vivent une période difficile et sont 13e de la Conférence Ouest, loin de la qualification directe pour les playoffs. Le meneur de Portland n'a pas esquivé les questions épineuses devant les médias après la défaite contre les Lakers. Par contre, il ne veut pas que l'on insinue qu'il met la pression au General Manager Joe Cronin pour bouleverser l'équipe avant la deadline.

Sans lever la voix, ni manquer de respect à ses interlocuteurs, Damian Lillard a avoué être offensé qu'on lui demande s'il allait perdre patience face à la situation.

"Je veux que l'on soit dans la meilleure situation possible. Moi, je suis meneur et je fais ce que j'ai à faire. Chacun son boulot. A l'heure qu'il est, on ne gagne pas, on n'est pas assez réguliers. Mais ce n'est pas mon travail de dire qui doit être transféré où et ce qui doit arriver au roster.

Tout ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, on n'y arrive pas. Je veux gagner, ce n'est pas un secret. On doit faire tout ce qui est possible pour être en position de gagner. Je suis partant pour tout ce que cela peut signifier.

Je pense que ce n'est pas juste que vous me posiez cette question (sur d'éventuelles menaces à la direction, NDLR). C'est un coup bas. Notre équipe est en difficulté en ce moment et j'ai été très transparent à ce sujet, sur le fait que l'on pouvait faire mieux. Là, vous me mettez dans la position où je dois répondre à une question qui n'est pas cool.

Je comprends que vous devez le faire, mais il y a d'autres personnes auxquelles vous pouvez poser la même question et elles vous répondront. Même si cette question me concerne, d'ailleurs. Je trouve que ce n'est pas cool de demander ça après une défaite douloureuse et dans une période où on est en difficulté.

Je réponds toujours aux questions, c'est juste que là je trouve que c'est un peu un manque de respect de me mettre dans cette situation".