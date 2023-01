Damian Lillard, superstar en mission sauvetage

Les Portland Trail Blazers semblaient partis pour couler sous le poids de la concurrence féroce au sein de la Conférence Ouest. 5 défaites de suite en janvier, et même 9 au cours des 11 derniers matches. Et c’est quand la franchise boit la tasse tout en essayant tant bien que mal de se maintenir la tête hors de l’eau que Damian Lillard vient jouer les maîtres-nageurs. Le meneur All-Star est sur une dynamique impressionnante au moment où son équipe à le plus besoin de lui et ce n’est évidemment pas une coïncidence.

Il sait élever son niveau de jeu quand la situation l’exige. Et la situation est justement assez critique, comme détaillée ci-dessus. Lillard a inscrit 40 points la nuit dernière. Dans son sillage, les Blazers ont pris le dessus sur des Dallas Mavericks orphelins de Luka Doncic (140-123). Le Slovène avait pris part au premier des deux duels entre les deux équipes la veille. Avec là aussi une victoire de Portland et 36 points de la superstar de l’Oregon. C’est la première fois depuis décembre que la mi-décembre que les joueurs de Chauncey Billups enchaînent deux succès de rang.

With @Dame_Lillard’s 40 points tonight, he became the fourth player to record 190-plus points over a five-game span this season (Antetokounmpo, Doncic, Embiid).

It was his 45th career game with 40-plus points, tying Tracy McGrady at No. 22 for the most such games in NBA history.

