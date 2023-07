Damian Lillard et son agent Aaron Goodwin viennent d'être rappelés à l'ordre par la patrouille. On le sait : le meneur des Portland Trail Blazers n'a qu'une idée en tête : rejoindre le Miami Heat via un trade. A tel point qu'il se dit depuis plusieurs semaines que son agent dissuadent toute tentative alternative de trade en expliquant aux équipes intéressées que son client n'est pas intéressé et pourrait afficher de la mauvaise volonté en cas de transfert...

La NBA a pris les choses en main cette semaine, en discutant d'abord avec Damian Lillard et Aaron Goodwin, pour leur rappeler qu'il était interdit de procéder de la sorte. D'après Shams Charania de The Athletic, Goodwin a nié avoir déclaré à toutes les autres franchises que Lillard ne jouerait que pour Miami. La ligue a alors sondé d'autres équipes et Goodwin ne semble pas avoir menti. Il s'agissait, visiblement, surtout d'un bluff servi à certains médias pour pousser Portland à ne négocier qu'avec le Heat.

Toujours est-il que la NBA a envoyé un mémo aux 30 franchises de la ligue et au syndicat des joueurs pour les prévenir que tout comportement de ce genre, s'il était avéré, entraînerait des sanctions disciplinaires. On peut donc supposer que Miami va avoir rapidement des concurrents pour le recrutement de Damian Lillard. Il est désormais évident que le multiple All-Star sera professionnel et jouera quelle que soit sa destination.

Julius Erving comprend Damian Lillard mais ne respecte pas Kevin Durant